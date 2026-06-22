Как «Форсаж» превратился в одну из самых популярных кинофраншиз современности

Ровно 25 лет назад миру показали первый «Форсаж» — непритязательный боевик про уличных гонщиков с Вином Дизелем, Полом Уокером и Мишель Родригес, который тем не менее положил начало самой адреналиновой и одновременно самой верно отстаивающей семейные ценности франшизе современности. В начале нулевых, впрочем, с большим трудом верилось, что кино про стритрейсеров станет определяющим культурным феноменом нового XXI столетия. Как именно это произошло, напоминает материал «Ленты.ру».

Оригинальное название: The Fast and the Furious

Год выхода: 2001

Режиссер: Роб Коэн

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 6.8

В главных ролях: Пол Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер О чем: полицейский Брайан О’Коннор внедряется в банду уличных гонщиков, чтобы раскрыть серию ограблений грузовиков

Ах, 2001 год. Артур Кларк считал, что к его наступлению человек уже будет бороться с искусственным интеллектом в открытом космосе (фантаст промахнулся, вероятно, всего десятилетия на три). На деле западный мир до терактов 11 сентября был эпохой безудержного потребительского оптимизма и гламура с вектором крутости, заданным такими флагманами эстетики Y2K, как «Странные дни», «Хакеры» и «Матрица». Главным проводником поп-культуры был канал MTV, функции мессенджера Telegram выполняла пестрая ICQ, а самая известная в мире серия гоночных видеоигр Need for Speed посвятила целую игру Porsche Unleashed одному-единственному автомобильному бренду.

Разогнать этот ленивый праздник жизни до приличных скоростей можно было только при помощи доброй порции закиси азота

К слову, баллоны NOS, прославленные Need for Speed и «Форсажем», — вещь вовсе не из разряда абсолютной фантастики. Американский автопром на сломе веков переживал кризис, а вот японские тачки пользовались бешеной популярностью — концерны Страны восходящего солнца заполонили рынок «семейными купе» с просто фантастическим гоночным потенциалом, раскрывающимся после несложного тюнинга (в рамках которого можно было и баллоны с закисью азота в багажнике разместить). Благодаря этому в США получил распространение феномен уличных гонок. Явление было настолько массовое, что о нем уже писала пресса, а вскоре на одно такое гудящее мероприятие заявился режиссер Роб Коэн, загоревшийся идеей снять фильм про стритрейсеров.

Сюжет «Форсажа» запускает новая миссия молодого полицейского под прикрытием, который расследует кражу DVD-плееров стритрейсерами (серьезно), и для этого внедряется в одну из уличных банд гонщиков. Конечно же, жизнь на высоких скоростях очень быстро увлекает представителя правопорядка. То, что сценаристы Гэри Скотт Томпсон и Эрик Бергквист просто перенесли на канву уличных гонок сюжет картины Кэтрин Бигелоу «На гребне волны», уже подается устоявшимся фактом. Право, в серферской криминальной драме с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи тоже фигурировали банда бунтарей и внедряющийся в нее коп, постепенно проникающийся симпатиями к преступникам. Примечательно, что в 2015 году вышел ремейк «На гребне волны», который снял оператор первого «Форсажа» Эриксон Кор — так что круг в каком-то смысле замкнулся.

Первоначально действие «Форсажа» разворачивалось в Нью-Йорке, однако сценарий о белокожих привилигированных жителях Восточного побережья на импортных тачках справедливо показался продюсерам непривлекательным

Материал в итоге дорабатывал приглашенный сценарист Дэвид Эйр (спустя 15 лет он снимет «Отряд самоубийц»), который, помимо прочего, перенес действие в жаркий Лос-Анджелес, добавив картине латиноамериканских вибраций. На роль лидера группировки гонщиков Доминика Торетто изначально хотели взять Тимоти Олифанта («Хитман»), но тот отказался — и продюсеры позвали Вина Дизеля. Ну а название Fast & Furious (буквально — «Быстрые и яростные») создатели позаимствовали у классика категории «Б» Роджера Кормана. Денег на картину студия Universal выделила не слишком много — планировалась не франшиза, а летний хит-однодневка.

Критики от фильма воротили носы — консенсус заключался в том, что Коэн снял пускай зажигательное, но не самое изобретательное зрелище. Однако кассовый успех «Форсажа» превзошел любые ожидания. Лента собрала в мировом прокате сумму, почти в пять с половиной раз превысившую бюджет. И это не считая гигантской прибыли на стремительно растущем рынке DVD — картина о стритрейсерах стала одним из самых продаваемых дисков начала нулевых. Дизель, сверкнувший до тех пор только в образе Риддика в «Черной дыре», в одночасье стал полноценной суперзвездой.

Актеру пришлось в дальнейшем знатно пободаться с продюсерами, чтобы закрепить за собой право рулить франшизой

Поэтому Дизеля нет в вышедшем в 2003-м сиквеле (он предпочел съемки в шпионском боевике «Три икса» и «Хрониках Риддика»), а в третьей ленте франшизы «Тройной форсаж: Токийский дрифт» он появляется лишь в эпизодической роли. К полноценному участию он вернулся лишь в четвертой части, получив статус главного продюсера серии. Студия уступила звезде, увидев неутешительные сборы «Токийского дрифта». Как раз-таки Дизель настоял на возвращении старой команды актеров из первого фильма, как и на том, чтобы история франшизы была более линейной, а концепция семьи для главных героев была возведена на первое по важности место — и это изменило все.

Четвертый «Форсаж» вернул себе статус мегахита, сборы которого превысили бюджет в четыре с половиной раза — во многом благодаря участию Дизеля и других звезд оригинала. Однако настоящее перерождение франшизы начнется с пятой ленты, в которой «Форсаж» окончательно поменял жанр — из гоночного кино он превратился в шпионский блокбастер с ограблениями. Это был весьма расчетливый ход — такие массовые и дорогостоящие киносерии, как «Миссия: невыполнима», «Идентификация Борна» и, конечно, бондиана к концу нулевых прочно утвердили международную популярность жанра.

Дизель в итоге оказался для «Форсажа» таким же незаменимым топливом, каким для цикла «Миссия: невыполнима» был Том Круз

Обе франшизы на протяжении последних лет мчались друг с другом бок о бок, но с завершением последней в 2025-м (по крайней мере, на словах) «Форсаж» остается однозначным лидером жанра. И хотя международным феноменом гоночная серия стала уже в 2010-х, первые ее фильмы задали вектор развития всей поп-культуре нулевых — мир на пару лет серьезно заболел уличными гонками и позерским тюнингом. Собственно, такие определяющие свое время вещи, как видеоигра Need for Speed: Underground или шоу «Тачка на прокачку» без «Форсажа» попросту не возникли бы.

И пускай на смену неону под днищем машины и спойлерам на багажниках пришел минимализм комфорт-класса, а стритрейсинг массово заменил менее требовательный к пространству дрифт на парковках, «Форсажу» удалось протащить и через четверть весьма безумного века какую-никакую актуальность и универсальность. Все, конечно, благодаря семье — ценности, понятной в любом уголке планеты.