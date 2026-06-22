«Майкл» третий раз подряд возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Майкл» про Майкла Джексона третий раз подряд становится лидером кинопроката за минувшие выходные. Лента собрала 188,4 млн рублей.

На втором месте «Холоп 3» со сборами в 170,5 млн рублей, на третьем — «Закулисье реальности», которой покорились 82 млн рублей. Среди официального проката следом идёт «Робоняня», собравшая 40 млн рублей.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Лента также официально вышла в российском прокате.