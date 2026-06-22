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Стартовал третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов»

Чемпионат.com

Сегодня на HBO Max начал выходить третий сезон «Дома дракона». Пока доступен первый эпизод, а всего их будет восемь.

Стартовал третий сезон «Дома дракона»
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«Дом дракона» уже продлили на четвёртый сезон, он станет последним для шоу. Дату его выхода пока не говорят. Сюжет «Дома Дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». В проекте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

Первые два сезона высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,3 балла из 10. К главным ролям в продолжении вернулись Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие известный из прошлых сезонов актёры.