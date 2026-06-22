«Властелины вселенной» собрали в прокате $ 100 млн

Кассовые сборы фильма «Властелины вселенной» перевалили за $ 100 млн. Бюджет составил равно $ 200 млн, то есть картине нужно собрать ещё столько же, сколько уже есть.

Лента рассказывает 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на космическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.

Главные роли сыграли Николас Галицин, Идрис Эльба, Джаред Лето («Господин Никто») и другие актёры. Режиссёром выступил Трэвис Найт — автор фильма «Бамблби».