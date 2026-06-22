Новый сезон сериала «Олдскул» с Марией Ароновой понравился первым зрителям

Второй сезон сериала "Олдскул" с Марией Ароновой в роли школьной учительницы математики старого образца понравился первым зрителям. Он признан лучшим в конкурсе "Вторые сезоны" - такой появился на фестивале сериалов "Пилот", что завершил свою работу в выходные в Иванове.

Режиссером-постановщиком стал Александр Жигалкин, известный зрителям по сериалам "Папины дочки" и "Воронины".

Во втором сезоне к своим ролям вернулись также: Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс, Анастасия Имамова, Анастасия Кипина и другие.

В прошлом году на том же фестивале первый сезон "Олдскула" стал победителем в номинации "Лучший пилот сериала. Выбор зрителей", а Мария Аронова получила награду как лучшая актриса. Сериал выйдет к широкому зрителю уже в этом году.

К премьере на фестивале создатели сериала поделились тизер-сценой. В ней поклонник Марии Павловны завхоз Михаил преподносит ей сюрприз - выступление Валерия Сюткина. Но оценит ли Мария Павловна такой подарок?

Остальные призы кинофестиваля в Иванове распределились следующим образом. Два проекта поддержанных Институтом развития Интернета, выиграли в двух конкурсных программах фестиваля. "Красная Шамбала" - в конкурсе "Самый ожидаемый сериал" и "Вирус попсы" - в конкурсе документальных сериалов.

В основном конкурсе жюри выделило сериал "Второе дыхание" - первая серия признана лучшим пилотом, а режиссер Руслан Братов - лучшим в режиссерской номинации. "РГ" уже рассказывала про этот сериал - его критики назвали российским ответом фильму "Пролетая над гнездом кукушки". У сериала есть еще и третья награда - диплом жюри "Актерское открытие", который получил актер Лев Казанский. Более того, именно этот сериал стал фаворитом у критиков.

Зрительский выбор фестиваля был другим: лучшим пилотом назвали сериал "Трудный ребенок". Он выйдет на телеканале СТС.

О сериале "Паша" мы еще расскажем к премьере - он выйдет в Сети совсем скоро, к 10 июля, но на фестивале жюри присудило ему два приза. Лучший актер пилота сериала - Аскар Ильясов. Лучшая актриса пилота сериала - Юлианна Михневич (она, помимо этого сериала, еще сыграла в таких сериалах, как "Ангел", "Илья Муровец", "Фестиваль"). И еще одна награда - Лучший сценарий пилота сериала.

Сериал "Фестиваль" награжден жюри за лучший актерский ансамбль пилота сериала. В пилоте сыграли Даниил Воробьев, Михаил Тройник, Полина Лиске, Юлианна Михневич, Кристина Асмус, Софья Лебедева, Клим Шипенко и другие.

Спецприз как самой востребованной актрисе сезонов 2025-2026 присудили Полине Гухман.

Следующий фестиваль, где будут собраны российские сериалы, - "Новый сезон" - ожидается в сентябре на Роза-Хуторе.