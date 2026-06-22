Начались съемки новой адаптации «Курьера» Карена Шахназарова

Стало известно о старте съёмок новой адаптации «Курьера» 1986 года, которого снял Карен Шахназаров. Вместе с этим появились и первые кадры с площадки.

События современной ленты разворачиваются в наши дни. Главный герой, 17-летний Иван, тяжело переживает развод родителей. Он саботирует ЕГЭ и уезжает в Москву работать курьером. За несколько дней работы Иван становится свидетелем десятков чужих историй и начинает по-новому смотреть на себя, родителей и окружающий мир.

Кадры со съёмок

© «Кинотека»

© «Кинотека»

© «Кинотека»

Главную роль исполняет Денис Косиков, с ним играют Александра Тихонова, Филипп Янковский, Анастасия Немоляева и другие. Даты выхода пока что нет.