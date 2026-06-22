Режиссер Кальварский отказался комментировать срыв съемок сериала с Ефремовым

Режиссер Сергей Кальварский рассказал «Газете.Ru», что не может комментировать новости о срыве съемок сериала с Михаилом Ефремовым в главной роли.

«К сожалению, по условиям контракта я не могу комментировать этот вопрос», — поделился кинематографист.

В феврале 2026 года Кальварский анонсировал новый сериал «Кукольник», в котором одну из главных ролей должен был исполнить Михаил Ефремов. Для актера этот проект стал бы первым после освобождения по УДО. Также, предварительно, в съемках собирались принять участие Иван Янковский и Аглая Тарасова. Однако в июне появилась информация, что работу над сериалом пришлось отложить из-за недостатка финансирования.

Изначально съемки должны были состояться летом, но в итоге их перенесли на 2027 год. Дополнительной информацией никто из команды проекта не делился. Сам Михаил Ефремов тоже не давал прессе комментарии на этот счет.

На данный момент Ефремов активно работает в театре. Весной у него состоялась премьера спектакля «Без свидетелей» в Мастерской «12» Никиты Михалкова. Постановка вызвала ажиотаж среди зрителей, и билеты раскупили за несколько дней.