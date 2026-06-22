Новый фильм Андрей Кончаловского «Начало войны» вышел в Сети

Фонд Андрея Кончаловского представляет "Начало войны" - первый полнометражный документальный фильм проекта "История от первого лица", о подготовке которого ранее писала "РГ". Только прежде это были отдельные записи с воспоминаниями ветеранов. А теперь - кино, где эти свидетельства соединены с кадрами архивной военной хроники.

Фильм охватывает период с предвоенных лет по сентябрь 1941 года. Рассказывают люди, которые лично пережили все события. Символично, что фильм представлен именно 22 июня 2026 года, когда отмечается 85-летие со дня Великой Отечественной войны.

"Если и есть что-то, что нельзя вернуть ни в жизни, ни в истории - это человеческая память", - говорит Кончаловский.

Премьера фильма состоялась на медиаплатформе "Смотрим". Каждый желающий может посмотреть фильм по ссылке.

Съемочная группа: Андрей Сергеевич Кончаловский - художественный руководитель, Анна Деркач - автор сценария, Дмитрий Митрукевич - режиссёр. Текст читает актер Сергей Чонишвили.