Стало известно, какой фильм откроет 32-й фестиваль «Литература и кино»

Фильм Ивана Китаева по бестселлеру Ольги Примаченко "К себе нежно" откроет 32-й Международный кинофестиваль "Литература и кино", который пройдет в Гатчине — столице Ленинградской области — с 23 по 27 июня. О программе киносмотра, в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературную основу, организаторы рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

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Всего на рассмотрение отборочной комиссии было направлено более 200 фильмов, из них 56 картин попали в программу в 2026 году.

«Фильм открытия — мелодраматическая комедийная история "К себе нежно", — рассказал программный директор фестиваля Сергей Симаков. — Завершают у нас "Степные боги" [режиссера Олега Асадулина] по [роману Андрея] Геласимова».

Программа фестиваля универсальна и очень разнообразна, она включает и художественное, и документальное, и семейное кино, отметил президент кинофестиваля заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков. Зрителей ждут не только конкурсные кинопоказы, но и творческие встречи с режиссерами, актерами и писателями, в их числе — Сергей Мигицко, Елена Цыплакова, Эмилия Спивак, Александр Галибин, Ольга Прокофьева, Дмитрий Емец, Анна и Сергей Литвиновы. Мероприятия фестиваля пройдут в кинотеатре "Победа", гатчинском Доме культуры и в библиотеках города.

Вход на кинопоказы и другие события фестиваля по традиции будет бесплатным, на творческие встречи необходимо зарегистрироваться.

«В этом году у нас еще инновация: мы становимся постепенно кинофестивалем-форумом. Мы значительно усиливаем деловую программу», — отметил Симаков.

Участники сессий обсудят работу региональных кинокомиссий, искусственный интеллект в кино, создание экранизаций и взаимодействие индустрий. Также на фестивале состоятся питчинг литературных проектов издательства "Эксмо", интенсив для молодых кинематографистов по получению грантов и другие мероприятия.

Кроме того, в программе фестиваля — показ документально-биографической картины "Разлогов" об известном киноведе и творческая встреча с ее автором — продюсером и режиссером Анастасией Разлоговой; концерт-посвящение Владимиру Высоцкому; мастер-класс от руководителя гримерного цеха киностудии "Ленфильм"; показ фильма "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского" и мастер-класс кинооператора Владимира Климова.

О фестивале

Первый кинофестиваль "Литература и кино" прошел в Гатчине в 1995 году. Он делает ставку на новейшие экранизации литературных произведений, фильмы о судьбах писателей и киноистории создания литературных шедевров.

Киносмотр организован при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа и правительства Ленинградской области. ТАСС — генеральный информационный партнер.

С гатчинской землей связана история отечественного кино: в 1896 году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол императора Николая II. Всего же в этих местах снято множество документальных, научно-популярных и художественных фильмов.