Рецензия на третий сезон сериала «Дом дракона»

Мясной бал и битва за Королевскую гавань.

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После недавних приключений Дункана и Эгга над «Домом дракона» посмеивались вдвойне. В нём гражданская война, большая политика и могучие драконы, а межевой рыцарь, валяющийся в грязи и напивающийся под шатром Баратеона, развлекает лучше.

Дело в том, что «Рыцарь Семи королевств» — произведение абсолютно понятное, зрительское и динамичное. Тем временем «Дом дракона» — монументальная сага для усидчивых. Зритель должен уследить за десятками персонажей, считать интонации, погрузиться в политику и неторопливо ждать кульминацию. Но когда момент наступает, остаётся лишь восторженно охать.

Допускаю, что в следующем эпизоде накал страстей снова спадёт, а подготовка в очередной раз займёт больше времени, чем само действо. Однако начало третьего сезона — та самая кульминация, которая щедро платит за терпение.

Третий сезон «Дома дракона»: главное о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

«Дом дракона» (House of the Dragon). Автор: Райан Кондал.

Райан Кондал. Актёры: Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси и другие.

Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси и другие. Дата выхода: 22 июня 2026 года (третий сезон).

22 июня 2026 года (третий сезон). Сколько серий: восемь эпизодов.

восемь эпизодов. Жанр: фэнтези, драма.

фэнтези, драма. Страна: США.

Третий сезон «Дома дракона»: где смотреть?

Первый эпизод вышел на HBO 22 июня. Выходит по одному эпизоду в неделю, финал намечен на 10 августа. Есть официальная озвучка.

Да начнётся битва при Глотке

Во втором сезоне «Дома дракона» была лишь одна масштабная баталия. Она сильно влияла на политику, подкидывала внушительные жертвы и вообще здорово выглядела. Но 90% времени мы следили за разговорами, спорами и подготовкой. Многим такая неторопливость не по душе, но в ней тоже есть сила.

Вспомните эпизод «Регент», посвящённый разговорам и даже молчанию. Однако в одном лишь опустошённом взгляде Алисенты на Малом совете и её тяжёлом дыхании смысла и эмоций больше, чем во многих дорогих блокбастерах.

Можно ли ради таких перформансов простить финал, где зрителю традиционно намекнули на эпик, который вот-вот начнётся, и бросили его на два года? Вопрос открытый, но после начала третьего сезона претензий к сериалу не остаётся. Потому что в нём есть всё, чего зрители так долго ждали.

В стартовой серии много сюжетных линий. Здесь есть бежавший из Королевской Гавани король. Драконьи всадники-бастарды, впервые размышляющие о предательстве. Алисента, склоняющая Эймонда к походу на Харренхолл. Сир Кристон Коль, прозябающий в грязи и среди насильников в ожидании драки. Но сердце эпизода — битва при Глотке, которую ждали слишком давно.

Баталия умопомрачительная. С легионами кораблей, высокими ставками и драконами, что своих перебили не меньше, чем врагов. С попытками перехитрить противника, заманить в ловушку и параллельно пожертвовать сотнями подчинённых. С горящими кораблями и резнёй при абордаже. И, конечно, со смертями важных персонажей с каждой стороны.

Зрелище идёт полчаса и завораживает, опустошает, отталкивает. Пожалуй, эта битва идеально показывает бессмысленность и беспощадность вестеросской войны. Всё-таки победителей в ней нет, только тысячи проигравших. В следующих эпизодах её опишут заслуженным комментарием:

«Если это победа, молюсь, чтобы мне больше никогда не пришлось побеждать».

Завершись прошлый сезон битвой при Глотке, отношение к нему стало бы другим. Тогда арку оборвали на полуслове и с неуклюжими отсылками к «Песни Льда и Пламени». Тем временем Глотка — апофеоз множества арок. Ланнистеров, которые много лет ответственно служили Зелёным и не обрели славу. Рейны Таргариен, что наконец получила дракона, но лучше бы осталась без него. Джекейриса Велариона, который так отчаянно хотел быть героем.

Два года назад история завершилась раздражающей недосказанностью, а сегодня — грустной точкой. Я бы не рассчитывал, что феерия продолжится в следующем абзаце, но вообще шоураннеры обещают самый динамичный сезон из всех. Как минимум мы увидим Мясной бал и конфликт у Королевской гавани.

Окажутся ли они такими же зрелищными, как столкновение у Глотки? Будем надеяться. Однако первый эпизод уже оправдал годы ожидания.

Третий сезон «Дома дракона»: стоит ли смотреть?

«Дом дракона» только вернулся, но уже выдал лучший эпизод всего сериала. Он кровавый, разрушительный и до жути эффектный. Если два года назад вы устали от второго сезона, то просто возьмитесь за третий. Он, без сомнений, вернёт энтузиазм.

Оценка начала третьего сезона «Дома дракона» — 9,5 из 10

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