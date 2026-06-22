Режиссер рассказал о грядущем многосерийном фильме «Лиля»

Будущая премьера Первого канала — многосерийный фильм «Лиля» посвящен музе Владимира Маяковского Лиле Брик. «Вечерняя Москва» побеседовала с создателем сериала режиссером Верой Сторожевой.

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Лиля Юрьевна Брик прожила долгую жизнь, была знакома и дружила со многими яркими людьми своей эпохи, и у каждого из них было свое мнение об этой неординарной женщине. Режиссер сериала «Лиля» Вера Сторожева рассказала о своей новой работе и поделилась мыслями о любовной драме Владимира Маяковского.

— Вера Михайловна, признайтесь, не возникало ли у вас желания отказаться от предложения Первого канала снимать картину о столь противоречивой личности, как Лиля Брик?

— Нет, отказываться от предложения я не собиралась. За полгода до начала работы над картиной прочитала сценарий, и он мне понравился. Но тогда я была занята. Когда же продюсеры позвонили второй раз, к этому времени я уже освободилась, и мы приступили к подготовке съемок. Вся работа над проектом заняла два года.

Раньше я сторонилась проектов, героями которых были реальные исторические личности, потому что пришлось бы идти по очень тонкому льду, но в этот раз решилась. Невероятно интересная эпоха, в которой жила Лиля Брик, и которую мы детально воссоздавали в фильме, и так много героев с удивительными судьбами. Разумеется, Маяковский и чета Бриков, но еще Виктор Шкловский, Максим Горький, Анатолий Луначарский и плеяда поэтов Серебряного века...

Наверное, о Лиле давно бы все забыли, если бы она не была связана с Маяковским, и мы уделяем этим драматическим отношениям большое внимание… Но у нас в фильме показан и период, когда в жизни Лили Брик уже не было Маяковского, и жизнь эта тоже достойна внимания, и мы о ней рассказываем. А заканчивается наша картина самоубийством Лили Брик в 1978 году.

— Продюсер фильма Константин Эрнст на презентации фильма сказал: «Наш сериал не про Маяковского, а о Лиле Брик». На ваш взгляд, Брик достойна быть главной героиней девяти-серийного фильма? Ведь по большому счету она ничего не создала?

— Трудно сказать, про кого больше сериал — про Лилю или Маяковского, потому что они были очень сильно связаны и рассматривать их по отдельности невозможно. Замечу, что наше кино — черно-белое, чтобы зритель мог лучше понять ту эпоху и погрузиться в нее.

— Различные предметы свою роль в достижении этой цели тоже сыграли. Например, автомобиль «Рено», который Маяковский привез Лиле Брик в подарок из Парижа...

— В России мы не нашли ровесника автомобиля такой марки, и наши умельцы в Санкт-Петербурге создали машину по чертежам и фотографиям. Повторюсь, мы очень внимательно относились к деталям исторической эпохи.

— Виктор Шкловский о своей любви к сестре Лили Брик Эльзе Триоле написал выдающийся роман «Zоо. Письма не о любви, или Третья Элоиза». Эльза — автор романов «Нейлоновый век», «Конь белый», «Соловей умолкает на заре», за которые получила престижные литературные награды. О нем и о ней мы почти ничего не знаем…

— В нашем фильме Виктора Шкловского играет Алексей Герман-младший, а Эльзу Триоле — Ангелина Стречина, и пунктиром звучит их история любви. Когда умерла Эльза, Виктор Шкловский написал ее мужу, писателю Луи Арагону: «Если бы Эльза выбрала меня, я бы стал гениальным писателем». Этот факт говорит о том, какое сильное влияние на великих писателей, поэтов имели сестры Лиля Брик и Эльза Триоле! Обе обладали редким даром — раскрывать таланты больших художников.

Лиля Брик не оставила после себя художественного произведения, как ее сестра, но она много помогала творческим людям в самое сложное время. В нашем фильме сама Лиля говорит: ну кто я? Не актриса, не писатель, не балерина, все понемногу…

Ее сестра Эльза Триоле была знаменитой писательницей с мировой славой. Она получила высшую литературную награду Франции — Гонкуровскую премию в 1945 году. Она писала в том числе и о французском Сопротивлении в годы Второй мировой войны. Две сестры, вне сомнения, были очень одарены талантами. Лиля Брик создавала почву для поэзии Владимира Маяковского, и почти вся любовная лирика поэта посвящена ей. Мы имели дело с очень сложной материей и избегали вердиктов и оценок. Мы хотели показать живых, противоречивых, ярких героев и необыкновенную эпоху.

— Майя Плисецкая хорошо знала Лилю Брик и в интервью утверждала, что «Лиля любила своего мужа Осипа, а Маяковского использовала». Вы согласны с этим мнением?

— Осип Брик, говоря современным языком, был мощным менеджером Владимира Маяковского, его издателем, а Лиля — музой поэта. Чета Бриков, так сказать, систематизировала поэта. Когда Лиля и Осип Брик познакомились с Маяковским, он был известным в своей среде ярким персонажем. Они очень много сделали для Маяковского. На мой взгляд, важно, что Владимир Маяковский любил Лилю Брик и с этой любовью жил до конца своих дней.

— Как вам кажется, насколько важно внешнее сходство актеров с героями? Похожа ли актриса Мария Смольникова на свою героиню Лилю Брик?

— Маша очень похожа на Лилю Брик в нашем кино. Помимо внешнего сходства, есть еще актерский талант, искусство преображения, и Мария Смольникова в этой роли в полной мере использовало и то и другое. Причем Мария играет Лилю и в молодости, и в зрелости, и в старости. Безусловно, внешнее сходство важно, но не менее важна и способность актера передать внутреннюю жизнь персонажа.

Мы долго искали актеров, это был очень важный этап работы. Даже зарубежных актеров смотрели. Могу сказать, что мы довольны всеми актерскими работами. Андрей Максимов (зрители запомнили актера по ролям в многосерийном детективе «Фишер», в сериалах «Разрешите обратиться» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». — «ВМ») в роли Маяковского прекрасен, он оправдал наши ожидания.

— Вы никогда не размышляли над вопросом: с кем из женщин Маяковский мог бы обрести семейное счастье?

— Ни с кем у него не получилось обрести покой и счастье, и мы об этом подробно рассказываем. У Маяковского были попытки уйти от Лили Брик, но в силу разных причин ничего из этого не вышло. Правда, что для съемок сериала специально построили город? На территории кинопарка «Москино» выстроили павильон-город с 36 зданиями — точную копию московских улиц 1920-х, по которым ходил настоящий исторический трамвай. Зарубежные локации (Париж, Нью-Йорк, Берлин) снимали в Санкт-Петербурге, а подмосковное водохранилище заменило нам экзотический Таити.

— Трудно снимать кино, требующее исторической достоверности?

— Такие фильмы, как «Лиля», — это большая, интересная и, да, трудная работа. Но я уже в течение десяти лет снимаю сериал «Шифр» (премьера исторического детективного телесериала состоялась 11 марта 2019 года на Первом канале; были показаны четыре сезона многосерийного фильма. — «ВМ») и сейчас снимаю продолжение: этот проект очень популярен у зрителей, и по их просьбам его продлевают. Сняла я и еще одну историческую картину «Мария. Спасти Москву» (художественный фильм 2021 года, сюжет которого основан на легендах о встрече Иосифа Сталина с Матроной Московской во время Битвы за Москву и об облете города с чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери. — «ВМ»).

Кстати

В сериале «Лиля» эпизоды 1920-х годов сняты в черно-белой гамме, стилизованной под документальные кадры классика советского авангарда Александра Родченко.

Кто еще снялся в сериале

Ангелина Стречина (Эльза);

Агриппина Стеклова (мать Эльзы и Лили);

Андрей Смоляков (Максим Горький);

Иван Агапов (Анатолий Луначарский);

Мариэтта Цигаль Полищук (Софья Парнок);

Виктор Добронравов (Александр Краснощеков);

Дмитрий Лысенков (Яков Агранов) и другие.

А 29 октября состоится премьера исторической драмы «Рождение империи». Она расскажет о Петре I, судьбоносной Полтавской битве и становлении Российской империи. Что еще известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».