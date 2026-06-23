В обстановке секретности идут съемки фильма о полете первой женщины-космонавта

К 90-летию Валентины Терешковой, которое первая в мире женщина-космонавт отметит в марте 2027 года, начались съемки фильма «Чайка». Главную роль исполнит Леонела Мантурова, дочь известного политика, выбор которой утвердила сама Терешкова.

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Ее позывной — «Чайка». Отсюда и название фильма. Съемки уже проходят в Москве и продлятся все лето. На «Мосфильме» построили декорации космического корабля, Центра управления полетами, интерьеры, в которых проходила подготовка к полету и возвращение из космоса.

Дочь Валентины Терешковой Елена рассказала, что ее мама и вся их семья консультировали режиссера Антона Мегердичева и его съемочную группу еще на этапе создания сценария, авторами которого стали Илья Куликов и Валерия Подорожнова. Они получили доступ к прежде закрытым архивам, связанным с этим полетом.

По словам Елены, в фильм войдут сцены из жизни Валентины Терешковой, которые позволят увидеть ее с новых сторон. Дочь считает, что именно благодаря трудолюбию и стремлению к справедливости ее мама первой в мире смогла полететь в космос и вернуться на Землю, а затем на протяжении всей жизни помогала и продолжает помогать сотням людей.

Антон Мегердичев давно уже работает на масштабных проектах, за его плечами — «Движение вверх», «Метро», «Сердце пармы», «Плагиатор». Оператором фильма стал Сергей Астахов, классик отечественного кино, снимавший «Влюблен по собственному желанию», фильмы Балабанова «Брат», «Брат-2», «Про уродов и людей», а также «Салют-7» еще не космонавта, а только режиссера Клима Шипенко. С Антоном Мегердичевым Астахов работал на «Сердце пармы».

В роли Терешковой — Леонела Мантурова. Фото: «Атмосфера Кино»

Главную роль сыграет Леонела Мантурова, дочь политика высшего ранга, первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова. Она училась в Швейцарии и в Великобритании, затем поступила в МГУ, выбрав профессию социолога. Также известно, что Леонела увлекается конным спортом. И, хотя у нее нет актерского образования, она снялась в трех фильмах — «1941. Крылья над Берлином», «Злой город», «Левша».

На роль в «Чайке» ее утверждали не только режиссер и продюсеры, но и сама Терешкова.

«Стать Терешковой в кино - для меня большая честь, — говорит Леонела Мантурова. — Девушка 26 лет, из крестьянской семьи, ее отец погиб на советско-финской войне, когда Валентине было два года. Воспитанная вместе с братом и сестрой одной мамой, вынужденная с 15 лет работать на заводе и учиться в вечерней школе — таковы были ее стартовые позиции. Она — первая и единственная в мире женщина-космонавт, пилотировавшая свой корабль самостоятельно, в полном одиночестве, почти трое суток».

В фильме также снимаются Дмитрий Чеботарев, Денис Власенко, Сергей Городничий, Ангелина Стречина, Олег Савостюк, Алексей Кравченко, Таисия Калинина, Елена Панова и другие. Кто есть кто — пока не разглашается. О том, каких известных людей и исторических личностей им довелось сыграть, станет известно только осенью.

Режиссер стремится показать подвиг и усилия тех неизвестных людей, которые помогли осуществить полет космического корабля «Восток-6».