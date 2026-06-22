Вышел трейлер фантастического фильма «Клара и солнце»

Создатели предстоящего фильма «Клара и солнце» представили дебютный трейлер проекта. Ленту начнут показывать в зарубежном проекте с 23 октября, в России — чуть позже и неофициально.

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Картина станет экранизацией романа Кадзуо Исигуро, обладателя Нобелевской премии по литературе. Книга рассказывает про человекоподобного андроида Клару, которая пытается понять эмоции и чувства людей. Это становится ещё сложнее, когда её отправляют в семью с тяжелобольным ребёнком.

Главную роль в фильме исполнила Дженна Ортега. Также в актёрский состав «Клары и солнца» вошли Эми Адамс, Наташа Лионн, Саймон Бейкер, Стив Бушеми и другие.