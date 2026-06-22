Сродни самоубийству: почему студии боятся фильма с Юрой Борисовым

Даже если фильм «Искусственный» положат на полку, это не лишит Юру Борисова шанса на карьеру в Голливуде, сказал НСН Александр Голубчиков.

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На фоне текущей повестки фильм «Искусственный» о скандале в OpenAI в 2023 году может не выйти на больших экранах, ни на стримингах, но это не навредит зарубежной кинокарьере Юры Борисова, который сыграл в картине сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, заявил НСН кинокритик Александр Голубчиков.

Компании Warner Bros. Clockwork, A24 и Netflix отказались от покупки фильма Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым, сообщает Variety. Фильм должен был выйти в начале 2027 года, но ранее Amazon MGM Studios отказалась от проекта, предоставив возможность покупки прав на картину другим компаниям. Лента посвящена скандалу в OpenAI в 2023 году — попытке смещения Сэма Альтмана с поста главы компании. По данным СМИ, Альтман представлен в фильме как «патологический лжец». Голубчиков допустил, что в текущей ситуации проект положат на полку.

«Проблема фильма в том, что, когда его создавали, Сэм Альтман был немного в другой позиции, нежели сейчас. Тогда его можно было выставлять не самым приятным типом, который готов идти на подлости и гадости, чтобы решать свои вопросы. Пока кино создавалось, ситуация поменялась. Теперь Альтман — инвестор, где-то от его мощностей зависит будущее того или иного дистрибьютора или стриминга. Если в начале съемок говорили, что запуститься с этим фильмом — смелое решение, то сегодня, когда фильм уже готов, выпустить его в прокат сродни самоубийству. Альтман имеет определенный вес в администрации президента США Дональда Трампа. Показать, что он не самый приятный тип, — чревато последствиями. Скорее всего, как только Сэм Альтман оступится и снова попадет в ситуацию, что его перестанут уважать, фильм может быстренько всплыть на поверхность, оказаться востребованным. Но до тех пор он не выйдет ни на стримингах, ни на больших экранах», — сказал он.

По словам собеседника НСН, в данном случае бессмысленно переснимать картину, полностью меняя изначальный замысел.

«Бывало, что когда кто-то из актеров подвергался отмене и гонениям, проект клали на полку. Вспомним историю с Кевином Спейси, когда в практически готовом фильме с его участием "Все деньги мира" пересняли много эпизодов, заменив актера. Много фильмов было против Трампа. Например, "Оно", где клоун Пеннивайз был буквально Трампом. Фильм вышел в прокат в первый срок Трампа. Чаще фильмы выходят, если это аналогия, которую прямо не уловить. В случае с реальными людьми фильмы чаще снимают с оглядкой на действующие лица. В таких фильмах как "Богемская рапсодия", "Майкл" согласуется вплоть до того, что картина становится не реальной историей, а восхвалением гениальности. В данном случае, если меняется полярность персонажа, а на этом построен основной конфликт фильма, никто не будет переснимать. Проще положить проект на полку и подождать», — подчеркнул Голубчиков.

По его словам, подобная ситуация не помешает Юре Борисову продолжить строить кинокарьеру за рубежом.

«Ситуация никак не повлияет на карьеру Юры Борисова. Если бы фильм был плохим или провалился, это могло бы повлиять на карьеру. И то речь скорее о многомиллионном блокбастере, на который делали ставку, а он провалился. В Голливуде такие случаи бывали. Однако отмечу, что у нас это работает по-другому», — уточнил он.

По данным СМИ компания Amazon MGM Studios приняла решение не выпускать фильм через несколько месяцев после того, как объявила об инвестициях в размере $50 млрд в OpenAI в рамках многолетнего партнерства в сфере облачных технологий. Среди компаний, которые еще могут приобрести картину, — Mubi или Neon, напоминает «Радиоточка НСН».