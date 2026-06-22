Где в Москве снимали советские хиты

Знаменитые советские фильмы снимали в самых обычных домах, где шла реальная жизнь. Многие из этих зданий стоят и сегодня: они почти не изменились, а в их стенах по-прежнему живут люди. Какие дома в столице стали частью киноистории, вспоминает «Вечерняя Москва».

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Дома Нади и Жени из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Дома Жени и Нади из фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!» находятся в Москве на проспекте Вернадского недалеко друг от друга. Благодаря своей похожести они идеально подошли для сюжета, в котором главный герой перепутал свою квартиру с чужой. Знаменитая «3-я улица Строителей, дом 25» — это на самом деле проспект Вернадского, 125 и 113. Однако для съемок использовались лишь фасады зданий. Сцены «внутри квартир» снимали в павильонах «Мосфильма». Оба дома возведены в начале 1970-х годов, а всего таких зданий в Москве — три.

Кстати, на оба здания повесили памятные таблички с изображением портфеля, из которого торчит банный веник. Однако табличку на «доме Жени» вскоре украли, а вот табличка на «доме Нади» висит до сих пор.

Дом из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Дом Шурика, Бунши и Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» находится по адресу Москва, улица Новокузнецкая, 13/15. Здание привлекает необычным «ломаным» фасадом, что в контексте комедии создает фантасмагорическую атмосферу.

Интересно, что виды на Москву-реку, открывающиеся Ивану Грозному с балкона, — это монтаж, ведь из дома на Новокузнецкой ее невозможно увидеть. Здание по сей день сохраняет статус жилого дома.

Дом Ляписа-Трубецкого из «12 стульев»

Один из персонажей фильма «12 стульев» — поэт-халтурщик Никифор Ляпис-Трубецкой — живет в знаменитом «доме со львами», который не раз был замечен в советском кино. Здание это находится в Москве по адресу улица Малая Молчановка, дом 8. Название дом получил из-за располагающихся по обе стороны от входа двух статуй львов. Изначально они держали в одной лапе по щиту. Но на момент съемок фильма, в 1971 году, щитов этих не было, как не было и передних лап, и части зубов. Считается, что их повредили во время Великой Отечественной войны. Однако сейчас статуи полностью отреставрированы, им вернули первозданный облик.

Кстати, в этот доме жили писатель Алексей Толстой, разные поэты, ученые и другие известные личности. Сейчас в доме продолжают жить люди. Квартиры в нем считаются очень престижными благодаря расположению, большой площади и потолкам высотой до четырех метров.

Коммунальный дом из «Покровских ворот»

Коммунальный дом из фильма «Покровские ворота» по сюжету был снесен, но на самом деле он благополучно стоит и сегодня в Москве по адресу переулок Нащокинский, 10. Вместо него под снос пошло пятиэтажное здание бывшего трактира Сорокина, которое пострадало еще во время Революции 1905 года. Однако для внутренних съемок использовали другое здание.

Интересно, что рядом с домом, где проживали главные герои, не получится найти знаменитую гипсовую статую пионера, так как она на время съемок была перенесена туда из другого двора. В 1990-х годах здание было реконструировано и надстроено: к нему добавили один этаж и мансарду. Сейчас вместо коммунальных квартир в доме расположен бизнес-центр.

В 2026 году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда были приведены в порядок три дома на улице Отрадной. Они попали в кадр советского кинофильма, который вышел на экраны в 1984 году. Картина называется «Еще люблю, еще надеюсь». В ней снялись Евгений Евстигнеев, Татьяна Семина и Вячеслав Невинный.