Google инвестирует в киностудию A24 около $75 млн

Google анонсировала партнёрское соглашение со студией A24 — компания планирует инвестировать порядка $75 млн в рамках совместного проекта по развитию искусственного интеллекта.

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Целью сотрудничества является создание новых ИИ-инструментов, которые в будущем можно будет использовать в киноиндустрии. Проектом займётся подразделение DeepMind, которое будут направлять сотрудники A24.

В мае DeepMind представила Gemini Omni Flash — модель для генерации видео со звуком. Официально A24 не станет предоставлять ИИ доступ к своим фильмам для обучения, однако некоторые считают соглашение ещё одним шагом к популяризации нейросетевого контента.