Стало известно, сколько будет насилия в экранизации игры Death Stranding

Поклонников игры Хидео Кодзимы Death Stranding ("Выход смерти") ждет масштабная и насыщенная событиями экранизация с большим количеством боевых и динамичных сцен, однако уровень насилия в картине будет заметно ниже, чем во многих боевиках и триллерах.

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Об этом в интервью порталу Game Radar рассказал режиссер картины Майкл Сарноски ("Свинья", "Тихое место: День первый", "Смерть Робин Гуда").

По его словам, несмотря на то, что действие разворачивается в довольно мрачном постапокалиптическом сеттинге, создатели ленты не стремятся к излишней жестокости. Акцент будет сделан на драме и приключенческой составляющей.

«В сценарии много экшна и напряжения. Какая-то доля насилия, конечно, есть, поскольку Death Stranding — это брутальный мир, в котором смерть всегда прячется за углом. Но роль его совсем иная. Вы не увидите, например, как кому-то отрывают челюсти», — говорит Сарноски.

Постановщик отметил, что лента сохранит атмосферу оригинальной игры 2019 года, однако адаптирует ее под широкую аудиторию.

По сюжету бывшие территории США заполняются смертоносными тварями из загробного мира. Перед главным героем — курьером Сэмом (Норман Ридус), обладающим сверхъестественными способностями, — стоит задача пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.

В работе над игрой приняли участие Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куолли, а также кинорежиссеры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн.

Death Stranding получила высокие оценки критиков, отметивших ее оригинальность и необычность, графику, музыкальное сопровождение и актерскую игру.

Точная дата премьеры киноверсии и актерский состав пока не уточняются.