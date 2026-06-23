Вышел трейлер фильма «Клара и Солнце»

В Сети появился первый трейлер фантастической антиутопии "Клара и Солнце" (Klara and the Sun), главные роли в которой исполнили Дженна Ортега, Эми Адамс и Наташа Лионн.

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Это девятый полнометражный фильм знаменитого комедианта и обладателя премии "Оскар" Тайки Вайтити ("Реальные упыри", "Охота на дикарей", "Кролик Джоджо").

В основе сюжета - роман прославленного британского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро ("Не отпускай меня"), входящий в список "10 лучших книг 2021 года" по версии The Washington Post.

Работа над экранизацией длилась три года.

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В будущем некоторые дети генетически "отредактированы" для улучшения их умственных способностей, их обучение осуществляется на дому с помощью экранных репетиторов. Поскольку возможности для социализации ограничены, родители покупают своим детям роботов-андроидов - "Искусственных Друзей" и "Подруг".

Андроид по имени Клара, работающая на солнечных батареях, исключительно умна и наблюдательна, однако ее знания о мире ограничены. Особую роль для нее играет Солнце, которое она всегда называет "Оно" и относится к нему как к живому существу.

Родители девочки Джози покупают Клару для своей дочери, чтобы она стала ее единственной подругой. Вместе с ней андроид познает жизнь, однако такая дружба не может длиться вечно…

Роли в фильме исполнили Стив Бушеми, Миа Тариа, Аран Мерфи, Саймон Бейкер и другие.

Премьера ожидается 23 октября.