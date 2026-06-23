Чем обещает удивить новый сезон «Дома дракона»

На HBO начало выходить самое грандиозное зрелище лета — новый сезон «Дома дракона», который обещает зажечь не слабее июньского солнца эпохи глобального потепления. О том, какова диспозиция сил на карте начавшейся в Вестеросе междоусобной войны и чего ждать от новых серий приквела «Игры престолов», без лишних спойлеров рассказывает «Лента.ру».

Страна: США

Оригинальное название: House of the Dragon

Жанры: фэнтези, боевик, драма, мелодрама

Шоураннер: Райан Кондал

Количество эпизодов: 18 (2 сезона)

Длительность одной серии: 1 час

Когда вышел первый сезон: лето 2022 года

Дата выхода 3-го сезона: лето 2026 года

Платформа: HBO

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.3

В ролях: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Рис Иванс

Эпизод под названием «Соль и море, огонь и кровь» не тратит времени на раскачку, а сразу бросает зрителей в пучину событий: бежавший вместе с заговорщиком Ларисом Стронгом (Мэттью Нидэм) из плена собственного принца-регента король Эйгон II (Том Глинн-Карни), не проведя и дня на свободе, попадает в лапы стражи. Эймонд Одноглазый (Юэн Митчелл) в отсутствие брата не только окончательно узурпирует власть, объявляя себя королем, но и невзирая на увещевания матери Алисенты (Оливия Кук) отказывается покидать столицу, вокруг которой медленно смыкается кольцо врагов — Деймон (Мэтт Смит) рубит и жжет Ланнистеров с Севера, объединив армию Речных лордов с силами Старков, а с моря к Королевской гавани подбирается флот серебряновласых Веларионов.

Рейнира (Эмма ДАрси) тем временем остается не у дел в результате «мини-измены»

Иначе и не назвать то, что натворил ее сын Джейс (Гарри Коллетт): ретивая королева так сильно рвалась в бой, что наследник во избежание трагедии запер мать в покоях и отправился на поле брани самостоятельно. Джейс спешит на драконе к морю, где разворачивается главное событие всей серии — корабли Веларионов, организовавшие морскую блокаду столицы, сталкиваются с флотом Триархии. Пиратами руководит адмирал Лохар (Эбигейл Торн), одержимая жаждой мести Корлису Велариону (Стив Туссэн), который удерживает оцепление вместе с сыном-бастардом Алином (Абубакар Салим). Не забываем также об огнедышащей авиации на вооружении обеих сторон и об опасных рифах Глотки — пролива, где и происходит основная стычка. В этой точке рискуют сойтись огонь и вода, стрелы и мечи, пираты и драконы, кровь голубая и традиционная красная.

Шоураннер Райан Кондал явно не приврал, обещая в третьем сезоне экшен и жестокость, которых в «Доме дракона» пока что было немного: морская битва, занимающая добрую половину первой серии, получилась масштабной, зрелищной и, что самое главное, напряженной. А заставить переживать за судьбы героев, о которых мы за пару лет со времени выхода второго сезона и думать забыли, — задача не самая тривиальная. Возможно, именно поэтому внимание приковывают преимущественно актер Абубакар Салим («Воспитанные волками») и видеоблогерка Эбигейл Торн, которые в прошлом сезоне появлялись на экране спорадически.

Остальная же половина серии ненавязчиво напоминает зрителям о том, как на шахматной доске Танца драконов — именно такое название получила междоусобная война Таргариенов — расставлены фигуры

Крупных фракций две — Зеленые, сторонники короля Эйгона II и его матери Алисенты, противостоят Черным, поддерживающим Рейниру. Однако разных сил, домов и заинтересованных сторон в «Доме дракона» бесчисленное множество, и в третьем сезоне голов не только слетит, но и прибавится немало — в сюжет введут четвертого ребенка Алисенты и короля Визериса Дейрона Отважного (его играет Бенджамин Эйнсворт, и особенно внимательные зрители могут найти его персонажа уже в первом эпизоде — он появляется в сцене с Джеймсом Нортоном, играющим Ормунда Хайтауэра) и Дальтона Грейджоя, пирата по прозвищу Красный кракен. В целом сезон, заимствуя идеи у некогда сверхпопулярного сериала «Викинги», планирует налегать на морские сражения и приморские набеги.

Третий сезон «Дома дракона», как и предыдущий, будет состоять из восьми эпизодов. Он должен стать предпоследним, а финал всего сериала выйдет только в 2028 году. При том что спойлер финала этой истории появился еще в «Игре престолов», «Дом дракона» уже не раз умудрялся удивлять даже зрителей, знакомых с легшей в основу книгой «Пламя и кровь», добавив к хроникам Джорджа Р.Р. Мартина новые подробности и оттенки — так что любые спойлеры к сезону, которыми уже пестрят соцсети, могут и разойтись с сюжетом сериала.

Также следует отдать Райану Кондалу должное в умении с головой затянуть зрителя в омут бесконечных конфликтов выдуманной войны. В целом третий сезон «Дома дракона» делает то, благодаря чему вся фэнтезийная вселенная Мартина и получила мировую славу — развлекает дотошно продуманной, логически выверенной и эффектной эскапистской фантазией. А о большем в наши дни просить как будто и не приходится.