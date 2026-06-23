Лучшие истории журналистов о героях превратят в сценарий сериала

Конкурс на лучший журналистский материал о подвигах людей различных профессий в рамках проекта "Слово о героях" стартовал по всей России. Лучшие работы лягут в основу сценария восьмисерийного сериала, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Триикс Медиа".

"Творческий проект "Слово о героях" объединяет журналистику и кинематограф, открывая новую страницу в развитии обеих отраслей. На одной творческой площадке профессиональные журналистские материалы становятся отправной точкой для создания сценария сериала с историями о настоящих героях", - рассказали в пресс-службе.

Принять участие могут российские журналисты федеральных и региональных СМИ. В номинации будут участвовать лучшие публикации, телевизионные сюжеты и другие материалы, посвященные реальным историям героизма людей различных профессий: военных, врачей, сотрудников МЧС и правоохранительных органов, волонтеров и других.

Отобранные восемь лучших работ станут творческой основой для написания сценария восьмисерийного сериала. "Особую ценность представляет то, что все материалы, поступившие на конкурс, станут частью открытого электронного архива проекта", - сообщили в пресс-службе.

Председателем конкурсной комиссии стала заслуженная артистка РФ Анастасия Мельникова, а в состав жюри вошли заслуженные артисты РФ Алексей Нилов, Сергей Селин, режиссер Александр Черняев, а также продюсер Анастасия Миронова.

Прием работ журналистов продлится до 31 августа, победители будут объявлены в ноябре 2026 года. Проект "Слово о героях" реализуется кинокомпанией "Триикс Медиа" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.