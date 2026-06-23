Где Голливуд ищет новые сценарные идеи

На площадке Reddit кинематографисты могут найти свежие идеи для сценариев, при этом у таких сюжетов, как правило, есть и фанбаза, то есть потенциальный зритель, сказал НСН Александр Голубчиков.

© ТАСС

На фоне снижения зрительского интереса к франшизам, голливудские студии заинтересованы в поиске новых идей на Reddit и в соцсетях, но вряд ли откажутся от больших высокобюджетных фильмов, заявил в беседе с НСН кинокритик Александр Голубчиков.

После успеха фильма «Закулисье реальности» («Backrooms»), который при бюджете в $10 миллионов собрала в мировом прокате уже $300 миллионов, голливудские студии стали внимательнее изучать Reddit в поисках новых идей и авторов, пишет The Hollywood Reporter. Кассовый хоррор вырос из идеи мрачного бесконечного пространства, которая сначала появилась на имиджборде 4Chan, а затем стала развиваться на Reddit. Голубчиков заметил, что на площадке можно найти немало новых идей, у которых также есть и фанбаза.

«Падение кассовых сборов после ковида очевидно. Почти все большие франшизы потеряли актуальность. По этой причине мы, к примеру, пока не видим нового фильма о Джеймсе Бонде - непонятно, как его перезапускать. Пока фильмы больших студий собирают мало, копеечные истории собирают кассу. Потому есть необходимость искать свежие идеи там, где раньше не смотрели. Reddit – идеальная площадка. Это мировой форум, там много фандомов, люди делятся своими мыслями. Мы говорим о кризисе идей, но не в том смысле, что нечего снимать. На Reddit из крупиц контента можно найти стоящий проект, который не попадал в поле зрения студий. У таких истории часто есть фандом, что-то, что может привести зрителя, которого большие студии не видят. Также есть тема, которую в Голливуде боятся, но используют – нейросети. Люди в соцсетях генерируют небольшие сериальчики в вертикальном формате. Если продюсеры погрузятся в этот нейрослог, возможно, откопают интересные концепты», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, большие студии при этом вряд ли совсем откажутся от франшиз.

«Без франшиз обходится не будут, ведь проще продавать то, что уже известно. Все голливудские студии сегодня ценны тем, что у них есть большая библиотека сюжетов и историй, которые можно рассказывать по-новому. Мы сейчас видим, что «История игрушек 5» во Франции себя чувствует не так хорошо, хотя казалось бы, популярная франшиза. Но у студий есть база, которая позволяет им работать с основной аудиторий. Зритель готов обратить внимание на проект с знакомым названием. По этой причине у нас в этом году две «Мумии» вышло и еще одну снимают. Искать новые сюжеты студии скорее будут в фоновом режиме. Возможно, выстроят работу, как в нулевые, когда при каждой большой компании была маленькая студия. Через них будут пробовать новые идеи: если ты потратил на что-то мало денег, и оно не сработало – не так обидно», - объяснил Голубчиков.

По его словам, главными зрителями кинотеатров сегодня стали представители молодого поколения, которым нужны новые сюжеты.

«После коронавируса аудитория кинотеатров резко помолодела. Средняя аудитория в кинотеатрах в России с 35+ рухнула до 20-22 лет. То есть в кино массово пошли зрители 12-16 лет, они стали составлять костяк аудитории. Именно поэтому в России несколько лет подряд собирало семейное кино. Аудитория изменилась, и под нее, конечно, нужно искать новый контент», - подчеркнул он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев объяснял НСН успех таких ленты, как «Обсессия» (302 миллиона рублей сборов в России) и «Закулисье реальности» (530 миллиона сборов в России) тем, что их снимает новый пласт кинематографистов, которые переносят интересные тренды с YouTube на большие экраны.