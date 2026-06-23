Почему актриса Людмила Зайцева живет как «одинокая волчица»

Зрители любят актрису Людмилу Зайцеву за ее невероятную искренность, народность и ту жизненную силу, которую она привносит в каждую роль. Именно ей однажды Армен Джигарханян сказал: «Ты настолько народная, что тебя не будут узнавать на улице». Она никогда не подстраивалась под других, не хотела нравиться, не заигрывала с публикой. А зрители ее обожают. Недавно Людмила Зайцева посетила в качестве почетного гостя Международный фестиваль «Евразия-Кинофест» в Сочи. На церемонии закрытия ей был вручен Специальный приз «За вклад в развитие международного кинематографа». В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» Людмила Зайцева рассказала о предстоящем юбилее, отношениях с внуками и дружбе с Верой Глаголевой.

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— Людмила Васильевна, поздравляю вас с наградой! Это подарок к вашему предстоящему юбилею. Он в июле, и шутка — «теперь придется дожить до юбилея» — очень развеселила зал, чувство юмора у вас на высоте.

— Это продюсер Сергей Новожилов меня балует. Я всегда ценила и любила Сергея, он потрясающий организатор, настоящий профессионал, таких в России больше нет, и спасибо ему за то, что пригласил на этот потрясающий фестиваль. И то, что он пригласил так много известных людей, актеров, режиссеров и дал возможность посмотреть фильмы, пообщаться с коллегами, с которыми давно не виделась, я ему очень благодарна. У него у самого скоро день рождения, желаю ему дальнейшего процветания!

— Как думаете, есть будущее у таких масштабных международных мероприятий? Сейчас такая сложная ситуация в мире...

— Наша страна раньше была единой, и какое-то время мы были разделены в силу политических обстоятельств, а сейчас нас объединяют. Мы все сами хотим объединиться, у нас есть интерес друг к другу. Надеюсь, что такой фестиваль только поможет возобновить сотрудничество, у него великая цель.

— Собрать на фестиваль трех легендарных актрис — Людмилу Зайцеву, Елену Драпеко, Ольгу Остроумову, снявшихся в одном фильме «А зори здесь тихие», — это редкая удача.

— Я не только с ними встретилась, еще повидались со Светочкой Немоляевой, с Олечкой, дочкой режиссера Виталия Мельникова, у которого снялась в фильме «Здравствуй и прощай». Оля тоже вместе с супругом была приглашена на этот фестиваль. Для меня это была очень приятная поездка. В Сочи была всего один раз, работала в жюри в один из первых фестивалей Марка Рудинштейна. И, что самое смешное, не помню гостиницу «Жемчужина», не помню море, не узнаю Сочи. Все так изменилось, как будто в другой город прилетела. Сочи стал таким застроенным, столько высоких домов, так все благоустроено. А тогда мне было не до красоты, я в жюри сидела, смотрела фильмы.

— А сегодня современное кино смотрите?

— Современные фильмы смотрела на фестивале выборочно, в основном общалась с друзьями и коллегами, наслаждалась морем, солнцем, но не купалась. Пожелание к морю — чтобы оно было горячим, я не люблю холодную воду.

— Что-то особенное планируете на свой юбилей?

— Ничего не планирую. Жизнь прошла, все уже знают обо мне все, что надо и не надо. Я много в своей жизни провела творческих встреч, где рассказывала о фильмах, в которых снималась. Я вообще никаких юбилеев не люблю. Один из моих учеников предлагает мне устроить грандиозный праздник, арендовать помещение, собрать людей, но, честно говоря, ничего не хочу. Про меня говорят, что я скромная, но совершенно не в скромности дело. Ничего никогда не планирую, у меня вообще вся жизнь — это внеплановое хозяйство. Зачем мне говорить хвалебные слова, я все про себя знаю, не люблю никаких торжественных речей, люблю только работу. Я всегда была какая-то внеплановая, не участвовала, не состояла, не спортивная, не комсомолка...

— А может, хотите написать о себе автобиографическую книгу?

— Книгу тоже не хочу писать, после себя хочу оставить только свои фильмы. Вот кто захочет обо мне что-то узнать — пусть смотрит мое кино. К мирской славе я равнодушна.

— А как вы относитесь к новому фильму «А зори здесь тихие»? Современную версию вы смотрели?

— Новый фильм не видела и смотреть не собираюсь. Ну сняли и сняли, пусть зрители смотрят и сравнивают, что в этом плохого? Вообще не смотрю телевизор, даже не включаю, мне почему-то неинтересно, что там показывают. Я живу в своем мире, мой день заполнен своей жизнью. Читаю книги, по праздникам хожу в церковь. Езжу к внукам, с подругами встречаемся, общаемся, по магазинам ходим, но так, чтобы без суеты, без спешки. Куда спешить? Как сложится день, так сложится.

— А вы своим внукам советуете продолжить актерскую династию?

— Ничего не собираюсь им советовать и навязывать. Захотят стать актерами, пусть становятся, отговаривать не буду, но и советовать идти в кино тоже не стану. У них есть родители, вот пусть они и советуют. Я вообще одинокая волчица, как Бог на душу положит, так и будет. Все само в жизни как-то приходило. Дали звание — и слава Богу, я ни у кого ничего не просила, не хлопотала. Может, действительно, я счастливый человек.

— На фестивале прошел вечер памяти Веры Глаголевой, и у вас было что вспомнить о ней.

— Мы жили с ней в одном доме много лет, наши девочки дружили и общались. Я знала, что Вера снималась, но не относилась, честно говоря, к этому серьезно, она была милой, органичной девочкой, но когда я посмотрела фильм «Торпедоносцы» Семена Арановича, где Вера потрясающе сыграла, то поняла, что она драматическая актриса «с нервом». И мы продолжили общаться, а потом они (Глаголева с семьей — прим. «ВМ») уехали из нашего дома, и наши пути разошлись. Виталий Мельников, мой любимый режиссер, снял фильм «Выйти замуж за капитана», и я увидела еще одну ее серьезную работу. А надо сказать, что у Мельникова было потрясающее чутье на артистов — не потому, что он снял меня в фильме «Здравствуй и прощай» — он в принципе очень чувствовал артистов. И он однажды пришел ко мне домой и начал рассказывать, как они с Верой ездили в Африку представлять фильм на «Дни советского кино», и было видно, что он ее очень ценил. И Вера постепенно стала настоящей, ни на кого не похожей актрисой, несмотря на то, что у нее не было театрального образования, ее никто не испортил. А если серьезно, у нее была потрясающая органика, мальчишество и одновременно женственность, она была мудрой и лиричной. И хочется попросить мысленно у нее прощения за то, что воспринимала по-другому. Думаю, еще великое искусство, что она родила своих девочек, у нее прекрасные внуки, у нее случилось самое большое и женское счастье, и актерское, и человеческое.

— На вечере к вам подходили поклонники за автографами, и многие говорили, что вы являетесь для них примером для подражания...

— С актеров брать пример нельзя, потому что они играют чужие образы в фильмах, а в жизни они совершенно другие. Актрисы выходят много раз замуж, актеры разводятся. И что теперь, с них надо брать пример в семейной жизни? Образы бывают часто далеки от истинной сущности человека. Они такие же люди, как и все, просто играют свои роли.

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