Представлен юбилейный трейлер первого «Форсажа»

Кинокомпания Universal Pictures представила юбилейный трейлер первого «Форсажа». Ролик приурочен к 25-летию культовой франшизы, первую часть которой вновь покажут в кино с 21 августа.

Новый трейлер «Форсажа» приурочен к 25-летию культового фильма, который положил начало гоночной франшизы. Ранее Universal также привозила ленту на Каннский кинофестиваль — 2026, где боевик представили Вин Дизель, Джордана Брюстер и Мидоу Уокер — дочь покойного Пола Уокера.

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Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Первый «Форсаж» вышел в 2001 году и рассказывал о полицейском, который внедрился в банду гонщиков, чтобы остановить их преступления. Со временем герой становился всё ближе к участникам сообщества. Лента стала культовой и получила девять продолжений. Сейчас в производстве находится 11-я часть франшизы, которая станет финальной — премьера состоится 17 марта 2028 года.