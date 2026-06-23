Вышел трейлер мультфильма «Остров забвения» от авторов «Кота в сапогах 2»

Создатели предстоящего полнометражного мультфильма «Остров забвения» представили новый трейлер проекта.

Сюжет ленты расскажет о двух подругах, которые попадают на волшебный остров. Вскоре выясняется, что вернуться домой они смогут, только если забудут друг про друга.

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Видео доступно во Вконтакте. Права на видео принадлежат DreamWorks Animation.

Главные роли озвучили Лиза Соберано, певица H.E.R. и Дэйв Франко, Режиссёрами выступили Джоэль Кроуфорд и Джануэль Меркадо, вместе работавшие над «Котом в сапогах 2» — первый также трудился над созданием серии «Кунг-фу Панда».

«Остров забвения» выйдет в зарубежном прокате 25 сентября 2026 года.