Объявлена дата онлайн-премьеры фильма «Дьявол носит Prada 2»

Стало известно, когда фильм «Дьявол носит Prada 2» станет доступен в цифровом формате — онлайн-премьера ленты состоится 20 июня на Prime Video и iTunes.

«Дьявол носит Prada 2» вышел в мировом прокате 1 мая. Лента рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. Главные роли вновь исполнили Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).

По всему миру сиквел культового фильма 2006 года заработал $ 675 млн. Лента окупилась ещё по итогам второго уикенда. В конце мая лента уже утекла в Сеть с полной русской озвучкой.