В эфире уже 65 лет: топ-10 самых долгих сериалов в истории

Многим зрителям сериалы, которые выходят на протяжении 10 лет, кажутся очень длинными, однако существуют и такие проекты, которые транслируются гораздо дольше. Топ-10 самых долгих сериалов в истории — в материале «Вечерней Москвы».

«Улица Коронации», 65 лет

Британская мыльная опера «Улица Коронации», занимающая первое место по продолжительности трансляции в эфире, начала выходить в 1960 году на телеканале ITV и продолжает выходить по сей день уже 65 лет. Ее сюжет разворачивается в вымышленном городе Уэзерфилд и рассказывает о жизни жителей рабочего района. Сериал затрагивает личные и социальные проблемы, показывая повседневную жизнь и общественные события.

На данный момент вышло уже 66 сезонов и 11 788 серий. «Улица Коронации» выиграла множество наград и оказала огромное влияние на массовую культуру Великобритании и других стран. Например, британская группа Queen спародировала это телешоу в своем знаменитом клипе на песню I Want to Break Free.

«Главный госпиталь», 62 года

Второе место занимает американский сериал «Главный госпиталь», или «Главная больница», который выходит в эфир на протяжении 62 лет — с 1963 года. В нем уже 63 сезона и свыше 15 тысяч серий. Действие мыльной оперы разворачивается в вымышленном городе Порт-Чарльз, в штате Нью-Йорк. Сюжет повествует о личной и профессиональной жизни врачей, медсестер и пациентов больницы. «Главный госпиталь» взял десять статуэток премии «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».

«Дни нашей жизни», 60 лет

На третьем месте американский сериал «Дни нашей жизни», выходящий в эфир 60 лет. Премьера проекта состоялась в далеком 1965 году. Действие мыльной оперы также разворачивается в вымышленном городе Салем и рассказывает об испытаниях, невзгодах и переплетении судеб семей Брэди, Хортон и Димера.

«Путеводный свет», 57 лет

Американский сериал «Путеводный свет», или «Направляющий свет», изначально начал выходить в 1937 году как радиошоу, а в 1952 году с развитием телевидения стал телесериалом. Всего он транслировался 72 года, а в качестве телесериала — 57 лет, и закрылся только в 2009 году. В видеоформате вышло свыше 15 тысяч серий, а за всю свою историю мыльная опера получила 98 наград и 375 номинаций. Проект начинался как история жизни священника, живущего в вымышленном городке Спрингфилд недалеко от Чикаго, а затем стал раскрывать подробности жизни других семей, живущих в городе.

«Как вращается мир», 54 года

Американский сериал «Как вращается мир» выходил на протяжении 54 лет — с 1956 по 2010 год. Сюжет рассказывает о проблемах и мечтах обычных семей, которые возглавляют представители различных профессий: врачи, юристы, полицейские и так далее. Всего в проекте вышло 54 сезона и почти 14 тысяч эпизодов. Сериал стал первой мыльной оперой, хронометраж серий которой увеличили с 15 до 30 минут, что позволило лучше раскрывать персонажей.

Хелен Вагнер, исполнявшая в проекте роль Нэнси Хьюз, считается актрисой, которая дольше всех в истории играла одного и того же персонажа на телевидении. Она появилась в самом первом эпизоде и играла в сериале до самой смерти, скончавшись незадолго до его закрытия.

«Ферма Эммердейл», 53 года

Британский сериал «Ферма Эммердейл» транслируется с 1972 года уже на протяжении 53 лет. Действие разворачивается в вымышленной деревне Эммердейл в Йоркширских долинах и рассказывает о жизни и драмах местной сельской общины. В сериале часто появляются эпизоды, посвященные социальным темам.

«Молодые и дерзкие», 52 года

Американский сериал «Молодые и дерзкие» транслируется на протяжении 52 лет — с 1973 года, за это время вышло 52 сезона и свыше 13 тысяч серий. В проекте намешаны разные жанры: драма, детектив, триллер и романтика. Мыльная опера взяла свыше 100 статуэток премии «Эмми» в разных категориях. Сериал в основном посвящен соперничеству разных семей, которые живут в вымышленном городе Генуя.

«Доктор Кто», 46 лет

Британский сериал «Доктор Кто» в отличие от большинства долгоиграющих проектов относится не к жанру мыльной оперы, а к научной фантастике. Сюжет повествует об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор. Вместе со своими спутниками он перемещается во времени и пространстве как для спасения людей и целых цивилизаций, так и для собственного удовольствия.

При этом идея, что главный герой вместо смерти может регенерировать в новое тело, позволила продолжать выход серий на протяжении долгих лет, не меняя главного героя, но меняя актеров, которые его играют. Сериал транслировался с перерывами: с 1963 по 1989 год и с 2005 года по настоящее время. Суммарно он идет в эфире 46 лет.

«Одна жизнь, чтобы жить», 43 года

Американский сериал «Одна жизнь, чтобы жить» выходил на протяжении 43 лет — с 1968 по 2012 год. Сюжет рассказывает о жизни нескольких поколений в маленьком городке. При этом создатели проекта в свое время «приоткрыли завесу» табуированных тем на телевидении — расизма и наркозависимости. Всего в проекте вышло 44 сезона и 11 тысяч серий.

«Все мои дети», 42 года

Американский сериал «Все мои дети» выходил с 1970 по 2011 год, а также в 2013 году и суммарно транслировался 42 года. Мыльная опера была посвящена жизни, любви и трудностям жителей вымышленного городка Пайн-Вэлли в штате Пенсильвания. Сериал затрагивал также и социальные проблемы. Всего вышло 43 сезона и свыше 10 тысяч серий.

В 1990-х годах в России и мире также была популярна американская мыльная опера «Санта-Барбара». Как сложились судьбы актеров, исполнивших роли в известном сериале, — в материале «Вечерней Москвы».