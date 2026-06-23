Рецензия на мультфильм «История игрушек 5»

Франшизе больше 30 лет, но магия уходит.

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«Истории игрушек» уже 31 год. За это время мультфильмы Pixar подняли много важных тем и рассказали о принятии конкуренции, ценности дружбы, умении отпускать и поиске новых смыслов.

При этом высказывания не были поверхностными — скорее глубокими и даже экзистенциальными. Глядя на Вуди и его минувший звёздный час, о чём-то задумывались и взрослые, и дети. Что единственная константа в жизни — постоянные перемены. Что хорошее всегда уходит, но и впереди есть радость.

Однако в пятой части Pixar говорит не о вечном, а об актуальном. Новая тема — зависимость детей от гаджетов и виртуализация дружбы. Разобрали её красиво и местами трогательно, но «История игрушек 5» — пожалуй, самая прямолинейная и коммерческая часть франшизы.

«История игрушек 5»: главное о мультфильме

Название: «История игрушек 5» (Toy Story 5).

«История игрушек 5» (Toy Story 5). Авторы: Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон.

Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон. Актёры: Киану Ривз, Том Хэнкс, Энни Поттс и другие.

Киану Ривз, Том Хэнкс, Энни Поттс и другие. Дата выхода: 18 июня 2026 года.

18 июня 2026 года. Жанр: драма, комедия, приключения.

драма, комедия, приключения. Страна: США.

«История игрушек 5»: где смотреть?

Премьера в мировых кинотеатрах состоялась 18 июня. Неофициальные показы в России стартуют 25 июня.

Оторвите детей от экранов

Юная Бонни никак не найдёт друзей. Она ведь до сих пор играет с Джесси и Баззом Лайтером, а другие дети не отрываются от смартфона «Лиллипад». Но всё меняется, когда родители покупают Бонни гаджет — и вот она уже закидывает Джесси под кровать. Теперь в её руках вечно планшет, на нём яркие игры и чаты, а ночёвки с новыми друзьями не кажутся весёлыми. Вместо задорного смеха там молчание, а вместо беготни — яркий свет экранов.

«История игрушек 5» намекает, что детей надо отрывать от гаджетов, но не выставляет технологии злом. Pixar не раз показывает: планшет бывает полезным. Без него герои так и остались бы раскиданными по городу, а Бонни не нашла бы хорошую подругу. Мультфильм просто призывает к умеренности и играм, общению, дружбе не только по Сети.

Идея правильная и, наверное, близка к истине. Вот только эта истина прописная. Каждое второе утро в соцсетях начинается с новостей об очередном эксперте, политике и лидере мнений, который призвал играться палкой или хотя бы не растворяться в Roblox.

Спикеры могут быть правы, просто их манифесты звучат уже годами. Они не смущают в коротких новостях, но «История игрушек» с 1995 года славилась неожиданной глубиной. Однако пятая часть о приевшейся проблеме говорит буднично и без энтузиазма. Как будто вдохновение закончилось и команда взялась за конъюнктуру.

Речь по-прежнему о талантливой студии с большими бюджетами, так что удачных моментов полно. В мультфильме есть запоминающиеся гаджеты, которые устарели и пылятся ровно так же, как и пластмассовые игрушки. Есть трогательная драма, когда продвинутые дети с планшетами травят героиню за привязанность к Джесси. Есть приятные идеи о переменах: например, о Вуди, который вместо заведомо проигрышной войны принял новую реальность. В конце концов, здесь целая армия Баззов Лайтеров дружит с оленями и гладит белок!

За 1,5 часа мультфильм посмешит вас, растрогает и удивит отсылками на «Звёздные войны». Но раньше это веселье западало в душу, теперь же — остаётся таким же поверхностным, как и рилсы в соцсетях. Pixar не растеряла фирменную эффектность, однако в этот раз, кажется, не нашла что сказать.

«История игрушек 5»: стоит ли смотреть?

Когда-то каждая «История игрушек» была событием, а в пятой части стала всего лишь приличным мультфильмом. Он динамичный и в должной мере развлекательный. Но он не метит туда, куда ранее Pixar попадала со 100-процентной точностью, — в искусство. Потому что яркой обёртки в этот раз больше, чем впечатляющего содержания.

Оценка «Истории игрушек 5» — 7 из 10

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Много веселья и динамики.

Классный визуал.

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