Раскрыта дата выхода нового фильма серии «Ведьма из Блэр»

Студия Lionsgate раскрыла дату выхода нового фильма серии «Ведьма из Блэр». Четвёртая, основная часть хоррор-франшизы выйдет 24 сентября 2027 года.

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Сюжет и подробности фильма ужасов пока не уточняются. Известно лишь, что продюсерами выступят Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес, создатели первой части — а режиссёром выступит автор короткометражек Дилан Кларк.

Фильм запустили в работу ещё в 2024 году. Оригинальная «Ведьма из Блэр» вышла в далёком 1999-м — лента рассказывала о трёх студентах киноотделения колледжа, которые заблудились и бесследно исчезли в лесах штата Мэрилэнд, снимая свой курсовой проект о местной легенде — ведьме из Блэр.