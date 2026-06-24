Netflix, А24 и Focus отказались приобретать фильм "Искусственный" с Борисовым

Компании Netflix, А24 и Focus не стали покупать фильм "Искусственный" (Artificial) режиссера Луки Гуаданьино ("Суспирия", "Претенденты").

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Ранее от проката картины отказалась студия Amazon.

Одну из главных ролей в проекте исполнил Юра Борисов.

Предполагается, что причиной отказа стали образы Сэма Альтмана (Эндрю Гарфилд) и Илона Маска (Айк Баринхолц), показанные далеко не в лучшем свете на фоне кризиса в корпорации OpenAI в 2023 году.

Компании посчитали, что такой фильм может повлиять на репутацию и деловые отношения. Например, А24 тесно связана с фирмой Thrive Capital, основатель которой стал одним из главных инвесторов как киностудии, так и OpenAI.

Тем не менее проектом заинтересовались компании Mubi и Neon. Первая уже сотрудничала с Гуаданьино и выпускала его прошлые работы. Кроме того, именно эта студия подхватила "Субстанцию" после того, как от нее отказалась Universal.