В российском прокате хоррор «Закулисье реальности» собрал 500 миллионов рублей

Атмосферный фильм ужасов "Закулисье реальности" (Backrooms, 18+) собрал 500 миллионов рублей в российском прокате.

© Российская Газета

Успех проекта во многом объясняется его необычной историей. В центре сюжета продавец мебели Кларк, который попадает в другое измерение через портал в подвале своего магазина. Там оказываются бесконечные лабиринты желтых коридоров, из которых невозможно выбраться.

Фильм не дает зрителям готовых ответов, поэтому разгадывать тайну им предстоит самостоятельно.

За нестандартным замыслом стоит молодой режиссер Кейн Парсонс, которому на момент начала работы над проектом было всего 17 лет. Он также лично участвовал в создании декораций и спроектировал лабиринты площадью около трех тысяч квадратных метров.

Роли в фильме исполнили звездные актеры: Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Лукита Максвелл и другие.