Тимоти Шаламе и Селена Гомес озвучат новый мультфильм студии Illumination

Тимоти Шаламе ("Дюна", "Марти Великолепный") и популярная певица Селена Гомес ("Убийства в одном здании") озвучат главных героев нового полнометражного проекта студии Illumination "Не одни" (Not Alone).

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Как сообщает издание Variety, Шаламе досталась роль замкнутого ракетного механика Джо, Гомес воплотит астроботаника Фрэн, которая работает над первой ракетой на растительном топливе.

В их скромную компанию неожиданно врываются трое маленьких инопланетян, вынужденных скрываться от межгалактического офицера Зандро. Всю эту честную компанию озвучат Роб Брайдон, Дайан Морган, Джейми Деметриу и Бретт Голдстин.

Режиссером назначен Эрик Гиллон ("Гадкий Я 3"), известный по работе над мультфильмами "Тайная жизнь домашних животных" и "Зверопой".

Премьера ожидается 16 апреля 2027 года.