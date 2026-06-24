Тимоти Шаламе и Селена Гомес озвучат новый мультфильм студии Illumination
Тимоти Шаламе ("Дюна", "Марти Великолепный") и популярная певица Селена Гомес ("Убийства в одном здании") озвучат главных героев нового полнометражного проекта студии Illumination "Не одни" (Not Alone).
Как сообщает издание Variety, Шаламе досталась роль замкнутого ракетного механика Джо, Гомес воплотит астроботаника Фрэн, которая работает над первой ракетой на растительном топливе.
В их скромную компанию неожиданно врываются трое маленьких инопланетян, вынужденных скрываться от межгалактического офицера Зандро. Всю эту честную компанию озвучат Роб Брайдон, Дайан Морган, Джейми Деметриу и Бретт Голдстин.
Режиссером назначен Эрик Гиллон ("Гадкий Я 3"), известный по работе над мультфильмами "Тайная жизнь домашних животных" и "Зверопой".
Премьера ожидается 16 апреля 2027 года.