Как кино меняет мечты подростков

Новое исследование показало, как патриотическое кино меняет мечты подростков. Результатами опроса, проведенного в рамках «Уроков кинограмотности» третьей Национальной кинопремии «Герои большой страны», с «Газетой.Ru» поделились организаторы премии.

Школьникам и студентам показывали фильмы шорт-листа Национальной кинопремии «Герои большой страны», проводимой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Национальном центре «Россия».

До просмотра 72% опрошенных не могли сформулировать свою мечту, однако после просмотра доля подростков, мечтающих о семье и здоровье близких, выросла с 14,8% до 38,2% — в 2,5 раза. Мечты о материальном достатке, напротив, сократились с 41,5% до 18,4%. Категория «Созидание, на благо страны, наука» выросла в 6 раз — с 3,4% до 21,5%. А желание уехать из России практически исчезло из анкет, сократившись с 6% до 0,8%, число ответивших при этом выросло на 8%.

«Фильмы, когда они отобраны на основе исследований и общественной экспертизы, срабатывают как ценностная настройка, они отодвигают материальный эгоцентризм на второй план, заменив его запросом на семью, науку и служение Родине», — комментирует генеральный продюсер Национальной кинопремии «Герои большой страны» Михаил Чурбанов.

Отвечая на вопрос о том, что они захотели изменить в своей жизни после просмотра, 9,1% респондентов ответили, что хотят обнять маму, устроить семейный вечер или создать новую семейную традицию, 7,3% — углубленно изучать математику, записаться на курсы по ИИ, улучшить свою учебу, 6,5% — стать полезными Родине, «защищать то, что люблю», служить своей стране и делать что-то значимое для общества.

Исследование проводилось с ноября 2025 по май 2026 года. Фильмы для показов отбирались на основе научно-интегративного подхода — по критериям «индустриальное качество», «образ героя» и «17 ценностей» из указа президента России о традиционных ценностях.