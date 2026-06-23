Сериал «Пони» закрыли

Онлайн-кинотеатр Peacock объявил о закрытии сериала «Пони». Шпионское шоу с Эмилией Кларк решили не продлевать на второй сезон из-за относительно низких просмотров. Интересно, что у авторов уже были идеи для продолжения, однако зрители его уже не увидят.

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Проект рассказывает историю двух девушек, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах в СССР, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло с их близкими.

Главную роль сыграла звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Вместе с ней в сериале снялись Хейли Лу Ричардсон («Сплит»), Эдриан Лестер («Послезавтра») и другие актёры. Шоу вышло 16 января и получило положительные отзывы от зрителей и критиков.