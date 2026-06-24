Лучшие фильмы Гая Ричи

В июне 2026 года в цифре вышел новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» — всего через месяц после релиза в кинотеатрах. Он получил сдержанные оценки и собрал почти 16 миллионов долларов при бюджете в 70 миллионов. Обычно фильмы режиссера отличает лихой монтаж, нелинейный сюжет, черный юмор и колоритные персонажи, которые вызывают одновременно смех, раздражение и сострадание. «Лента.ру» отобрала главные шедевры и составила список лучших фильмов Гая Ричи с 1990-х до настоящего времени.

Карьера режиссера условно делится на два периода. В конце 1990-х и 2000-х он снимал малобюджетные гангстерские комедии. В 2010-х начался период шпионских голливудских блокбастеров со звездным актерским составом. К ним добавились драматические и серьезные фильмы, и оба периода подарили зрителям немало хороших картин.

Фото: Lenta.ru

Четверо друзей собирают все свои деньги, чтобы один из них сыграл в покер с матерым мошенником по кличке Гарри Топор. Ставки оказываются слишком высоки: незадачливый игрок проигрывает огромную сумму. У него всего неделя, чтобы расплатиться. Выход один — дерзкое ограбление соседей-наркоторговцев.

Именно в этом фильме Гай Ричи впервые продемонстрировал свой фирменный стиль: многоуровневый сюжет, где все связано со всем, обилие черного юмора и бурная энергия уличного Лондона

Критики поначалу намекали, что режиссер подражает Тарантино, но быстро стало ясно, что перед зрителями оригинальное творчество мастера. В этом фильме произошел актерский дебют Джейсона Стэйтема — правда, пока лишь в роли мелкого торговца.

Фото: Lenta.ru

Бандит по кличке Фрэнки Четыре Пальца получает задачу — переправить украденный бриллиант из Англии в США своему боссу Эви. Однако в какой-то момент Фрэнки, которого привлекают боксерские бои, делает ставку на подпольный поединок и неожиданно попадает в круговорот странных и неприятных событий. Кроме Эви, на бриллиант теперь претендуют русский гангстер, телохранитель мафиози, профессиональный боксер-цыган и три незадачливых грабителя.

В этом фильме Гай Ричи развил формулу из «Карты, деньги, два ствола» — запутанный сюжет, затейливый экшен и яркие, необычные персонажи.

«Рок-н-ролльщик»

Год выхода: 2008

В главных ролях: Джерард Батлер, Том Уилкинсон, Идрис Эльба, Тандиве Ньютон, Том Харди, Марк Стронг

Рейтинг на Кинопоиске: 7.8

Фото: Lenta.ru

После провала фильмов «Унесенные» и «Револьвер» (их в списке нет) Ричи вернулся туда, с чего начинал, — в криминальный Лондон.

«Рок-н-ролльщик» рассказывает историю о мелком гангстере Раз-Два, который оказывается вовлечен в грязные игры крупного криминального авторитета Ленни Коула и загадочного русского олигарха. Центром притяжения становится пропавшая картина и рок-музыкант, который хранит немало скелетов в шкафу.

Фильм задумывался как первая часть трилогии, и продолжения поклонники ждут до сих пор.

Фото: Lenta.ru

Взяться за Холмса, которого экранизировали уже десятки раз, — смелый шаг. Но Ричи не стал снимать очередного вежливого детектива, который сидит в кресле и покуривает сигару. Его Холмс — боец, эксцентрик и немного безумный гений, которого хорошо удалось воплотить Роберту Дауни — младшему.

Сценарий Кирана и Мишель Малруни не оставил в стороне и Ватсона, и этот персонаж в исполнении Джуда Лоу получил новое развитие. Вместе они расследуют дело лорда Блэквуда — злодея, якобы вернувшегося из мертвых.

Год выхода: 2011

В главных ролях: Роберт Дауни — младший, Джуд Лоу, Джаред Харрис, Нуми Рапас

Рейтинг на Кинопоиске: 7.9

Фото: Lenta.ru

Сиквел оказался достойным продолжением — а по мнению части фанатов, даже превзошел оригинал. Сюжет основан на рассказе Конан Дойля «Последняя проблема», в котором автор впервые свел Холмса с его главным противником, профессором Мориарти. Именно он стоял за серией загадочных преступлений и терактов, прокатившихся по всей Европе.

Холмс решил противостоять злодею, будучи уверенным, что Мориарти готовит нечто куда более грандиозное — войну, которая принесет ему баснословные прибыли на военных поставках.

Фото: Lenta.ru

Эта шпионская комедия в декорациях 1960-х, пожалуй, самый стильный фильм в карьере Ричи. Американский агент ЦРУ Наполеон Соло и советский офицер КГБ Илья Курякин считаются лучшими секретными агентами в мире и, конечно, недолюбливают друг друга. Однако им приходится объединиться, чтобы остановить распространение ядерного оружия.

Фильм основан на культовом шпионском сериале из 1960-х, но стал самостоятельной картиной.

«Джентльмены»

Фото: Lenta.ru

Американский наркобарон Микки Пирсон решает продать свою марихуановую империю в Англии и уйти на покой — но слухи об уходе привлекают слишком много желающих занять его место. Вокруг разворачивается многоуровневая интрига с предательствами, переговорами и неожиданными сюжетными поворотами.

Дополнительный повод посмотреть этот фильм — харизматичный Хью Грант в роли продажного таблоидного журналиста.

«Гнев человеческий»

Фото: Lenta.ru

Самый нетипичный фильм в подборке — и, возможно, наиболее неожиданная картина Ричи за всю карьеру. Никакой иронии, никаких многоуровневых запутанных схем. Просто история человека, который нашел свое место в маленьком городе, заботится об окружающих, пока в какой-то момент не сталкивается с теми, кого лучше было не трогать. В главной роли снова Джейсон Стэйтем — но здесь он уже не супергерой, а уставший мужчина с темным прошлым.

Год выхода: 2023

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим

Рейтинг на Кинопоиске: 7.9

Фото: Lenta.ru

Во время спецоперации в Афганистане американский сержант Джон Кинли попадает в засаду к талибам. Очнувшись, он понимает, что спасен из плена — благодаря своему переводчику, афганцу Ахмеду, которому выбраться не удалось. Вернувшись в США, Кинли мучается чувством вины и решает отправиться обратно в Афганистан, чтобы вызволить Ахмеда.

В фильме нет фирменного почерка Гая Ричи — драйвового насилия и юмора. Это почти классическая военная драма о том, как преданность и человечность могут противостоять жестокости.

«Операция "Фортуна": Искусство побеждать»

Год выхода: 2023

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Кэри Элвес, Хью Грант, Джош Хартнетт

Рейтинг на Кинопоиске: 7.2

Фото: Lenta.ru

Элитный британский агент Орсон Фортун получает задание перехватить смертоносное оружие, которое вот-вот уйдет на черный рынок. Для этого ему нужна необычная команда — и доступ к голливудской звезде, которая сама того не подозревает.

Развлекательный и взбалмошный шпионский боевик, где стиль и картинка преобладают над содержанием.