Лучшие фильмы Гая Ричи: 10 картин — от веселого криминала до военной драмы
В июне 2026 года в цифре вышел новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» — всего через месяц после релиза в кинотеатрах. Он получил сдержанные оценки и собрал почти 16 миллионов долларов при бюджете в 70 миллионов. Обычно фильмы режиссера отличает лихой монтаж, нелинейный сюжет, черный юмор и колоритные персонажи, которые вызывают одновременно смех, раздражение и сострадание. «Лента.ру» отобрала главные шедевры и составила список лучших фильмов Гая Ричи с 1990-х до настоящего времени.
Карьера режиссера условно делится на два периода. В конце 1990-х и 2000-х он снимал малобюджетные гангстерские комедии. В 2010-х начался период шпионских голливудских блокбастеров со звездным актерским составом. К ним добавились драматические и серьезные фильмы, и оба периода подарили зрителям немало хороших картин.
«Карты, деньги, два ствола»
- Год выхода: 1998
- В главных ролях: Ник Моран, Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Дэймон Хилл, Джейсон Стэйтем, Винни Джонс, Ленни МакЛин
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.6
Фото: Lenta.ru
Четверо друзей собирают все свои деньги, чтобы один из них сыграл в покер с матерым мошенником по кличке Гарри Топор. Ставки оказываются слишком высоки: незадачливый игрок проигрывает огромную сумму. У него всего неделя, чтобы расплатиться. Выход один — дерзкое ограбление соседей-наркоторговцев.
Именно в этом фильме Гай Ричи впервые продемонстрировал свой фирменный стиль: многоуровневый сюжет, где все связано со всем, обилие черного юмора и бурная энергия уличного Лондона
Критики поначалу намекали, что режиссер подражает Тарантино, но быстро стало ясно, что перед зрителями оригинальное творчество мастера. В этом фильме произошел актерский дебют Джейсона Стэйтема — правда, пока лишь в роли мелкого торговца.
«Большой куш»
- Год выхода: 2000
- В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Стивен Грэм, Брэд Питт, Алан Форд, Робби Ги, Ленни Джеймс
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.6
Фото: Lenta.ru
Бандит по кличке Фрэнки Четыре Пальца получает задачу — переправить украденный бриллиант из Англии в США своему боссу Эви. Однако в какой-то момент Фрэнки, которого привлекают боксерские бои, делает ставку на подпольный поединок и неожиданно попадает в круговорот странных и неприятных событий. Кроме Эви, на бриллиант теперь претендуют русский гангстер, телохранитель мафиози, профессиональный боксер-цыган и три незадачливых грабителя.
В этом фильме Гай Ричи развил формулу из «Карты, деньги, два ствола» — запутанный сюжет, затейливый экшен и яркие, необычные персонажи.
«Рок-н-ролльщик»
- Год выхода: 2008
- В главных ролях: Джерард Батлер, Том Уилкинсон, Идрис Эльба, Тандиве Ньютон, Том Харди, Марк Стронг
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.8
Фото: Lenta.ru
После провала фильмов «Унесенные» и «Револьвер» (их в списке нет) Ричи вернулся туда, с чего начинал, — в криминальный Лондон.
«Рок-н-ролльщик» рассказывает историю о мелком гангстере Раз-Два, который оказывается вовлечен в грязные игры крупного криминального авторитета Ленни Коула и загадочного русского олигарха. Центром притяжения становится пропавшая картина и рок-музыкант, который хранит немало скелетов в шкафу.
Фильм задумывался как первая часть трилогии, и продолжения поклонники ждут до сих пор.
«Шерлок Холмс»
- Год выхода: 2009
- В главных ролях: Роберт Дауни — младший, Джуд Лоу, Рэйчел Макадамс, Марк Стронг, Эдди Марсан
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.1
Фото: Lenta.ru
Взяться за Холмса, которого экранизировали уже десятки раз, — смелый шаг. Но Ричи не стал снимать очередного вежливого детектива, который сидит в кресле и покуривает сигару. Его Холмс — боец, эксцентрик и немного безумный гений, которого хорошо удалось воплотить Роберту Дауни — младшему.
Сценарий Кирана и Мишель Малруни не оставил в стороне и Ватсона, и этот персонаж в исполнении Джуда Лоу получил новое развитие. Вместе они расследуют дело лорда Блэквуда — злодея, якобы вернувшегося из мертвых.
«Шерлок Холмс: Игра теней»
- Год выхода: 2011
- В главных ролях: Роберт Дауни — младший, Джуд Лоу, Джаред Харрис, Нуми Рапас
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.9
Фото: Lenta.ru
Сиквел оказался достойным продолжением — а по мнению части фанатов, даже превзошел оригинал. Сюжет основан на рассказе Конан Дойля «Последняя проблема», в котором автор впервые свел Холмса с его главным противником, профессором Мориарти. Именно он стоял за серией загадочных преступлений и терактов, прокатившихся по всей Европе.
Холмс решил противостоять злодею, будучи уверенным, что Мориарти готовит нечто куда более грандиозное — войну, которая принесет ему баснословные прибыли на военных поставках.
«Агенты А.Н.К.Л.»
- Год выхода: 2015
- В главных ролях: Генри Кавилл, Арми Хаммер, Алисия Викандер, Хью Грант, Элизабет Дебики
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.6
Фото: Lenta.ru
Эта шпионская комедия в декорациях 1960-х, пожалуй, самый стильный фильм в карьере Ричи. Американский агент ЦРУ Наполеон Соло и советский офицер КГБ Илья Курякин считаются лучшими секретными агентами в мире и, конечно, недолюбливают друг друга. Однако им приходится объединиться, чтобы остановить распространение ядерного оружия.
Фильм основан на культовом шпионском сериале из 1960-х, но стал самостоятельной картиной.
«Джентльмены»
- Год выхода: 2019
- В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррелл, Мишель Докери
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.7
Фото: Lenta.ru
Американский наркобарон Микки Пирсон решает продать свою марихуановую империю в Англии и уйти на покой — но слухи об уходе привлекают слишком много желающих занять его место. Вокруг разворачивается многоуровневая интрига с предательствами, переговорами и неожиданными сюжетными поворотами.
Дополнительный повод посмотреть этот фильм — харизматичный Хью Грант в роли продажного таблоидного журналиста.
«Гнев человеческий»
- Год выхода: 2021
- В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт, Лас Алонсо, Алекс Фернс, Рауль Кастильо, Деобиа Опарей
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.7
Фото: Lenta.ru
Самый нетипичный фильм в подборке — и, возможно, наиболее неожиданная картина Ричи за всю карьеру. Никакой иронии, никаких многоуровневых запутанных схем. Просто история человека, который нашел свое место в маленьком городе, заботится об окружающих, пока в какой-то момент не сталкивается с теми, кого лучше было не трогать. В главной роли снова Джейсон Стэйтем — но здесь он уже не супергерой, а уставший мужчина с темным прошлым.
«Переводчик»
- Год выхода: 2023
- В главных ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.9
Фото: Lenta.ru
Во время спецоперации в Афганистане американский сержант Джон Кинли попадает в засаду к талибам. Очнувшись, он понимает, что спасен из плена — благодаря своему переводчику, афганцу Ахмеду, которому выбраться не удалось. Вернувшись в США, Кинли мучается чувством вины и решает отправиться обратно в Афганистан, чтобы вызволить Ахмеда.
В фильме нет фирменного почерка Гая Ричи — драйвового насилия и юмора. Это почти классическая военная драма о том, как преданность и человечность могут противостоять жестокости.
«Операция "Фортуна": Искусство побеждать»
- Год выхода: 2023
- В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Кэри Элвес, Хью Грант, Джош Хартнетт
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.2
Фото: Lenta.ru
Элитный британский агент Орсон Фортун получает задание перехватить смертоносное оружие, которое вот-вот уйдет на черный рынок. Для этого ему нужна необычная команда — и доступ к голливудской звезде, которая сама того не подозревает.
Развлекательный и взбалмошный шпионский боевик, где стиль и картинка преобладают над содержанием.