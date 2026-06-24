Почему фильм о Майкле Джексоне вызывает у фанатов скорбь

После выхода биографического фильма «Майкл» поклонники певца столкнулись с необычными эмоциональными переживаниями — в соцсетях успели окрестить это явление «михозисом», объединив имя певца со словом «психоз» на английском.

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Фанаты по всему миру признаются, что картина пробудила в них глубокую скорбь из‑за утраты Джексона, а переживания порой длятся неделями — пишет The New York Times.

«Михозис» оказался явлением, объединившим разные поколения: он затронул не только давних поклонников, но и представителей поколения Z, а в TikTok набирает популярность мем с детьми поколения Альфа, которые рыдают, узнав, что их новый кумир умер.

Клинический психолог Кэрри Ландин из Университета Денвера по просьбе издания объяснила явление тем, что наследие Джексона — это не только музыка, но и уникальная пластика, сценический образ. Соцсети при этом служат одновременно и эмоциональной отдушиной, и фактором, который может удерживать человека в цикле скорби: люди находят единомышленников по всему миру и постоянно обмениваются контентом.

Чтобы справиться с затянувшейся грустью, специалист советует переключаться на другие занятия и контент, осознанно выбирая новые темы для обсуждения в интернете. Однако не все фанаты хотят «преодолеть» своё состояние: для многих «михозис» — способ сохранить связь с кумиром и почувствовать единство с другими поклонниками.