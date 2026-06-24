Том Холланд назвал лучшего злодея среди всех фильмов о Человеке-пауке

Том Холланд в интервью рассказал, какого злодея среди всех фильмов о Человеке-пауке он считает лучшим. Выбор актёра пал на классику — он назвал Доктора Осьминога в исполнении Альфреда Молины.

Актёр сыграл злодея в «Человеке-пауке 2» Сэма Рэйми и запомнился зрителям как один из самых лучших и проработанных антагонистов в супергеройском кино.

Молина снялся в роли Осьминога для ленты «Человек-паук: Нет пути домой». По слухам, злодей появится в «Секретных войнах», но к этой информации лучше относиться с максимальным скепсисом.

Увидеть Тома Холланда получится уже 30 июля в зарубежных кинотеатрах, где он вновь сыграл Питера Паркера, но уже в фильме «Человек-паук: Новый день».