У Доктора Дума будет собственная музыкальная тема в новых «Мстителях»

Роберт Дауни-младший рассказал, что в «Мстителях: Судный день» у Доктора Дума будет собственная музыкальная тема. Судя по всему, она звучит впечатляюще, поскольку актёр рассказывает о ней с восторгом.

«Мы на четвёртый день съёмок… Джо Руссо такой: «Иди сюда». И он включает мне тему Дума… Я такой: «Ох, да… ладно, вот оно. Звучит впечатляюще».

Премьера фильма «Мстители: Судный день» в мировом прокате состоится 18 декабря. Картина станет большим кроссовером, где, помимо Мстителей, также появятся Фантастическая четвёрка и Люди Икс. Вместе они сразятся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший.