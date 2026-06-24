Выяснилось, что Disney хотела купить франшизу про Джеймса Бонда

Бывший гендиректор Disney Боб Айгер рассказал, что компания хотела купить бондиану. Это было в 2006 году после приобретения Pixar, но планы не осуществились.

По словам Айгера, тогда Disney обдумывала, какие покупки ей точно стоит совершить, а от каких пока лучше воздержаться. В итоге франшиза про Бонда стала той, которую не приобрели.

«Мы составили список потенциальных приобретений. В него вошли Marvel, «Звёздные войны», Джеймс Бонд. У нас был список, и я подумал, что лучше купить вообще всё».

Бондиана сейчас принадлежит Amazon. Игровое подразделение компании издало 007: First Light про молодого Джеймса Бонда, а кинокомпания готовится представить миру нового Бонда.