Гибрид научной фантастики и религиозного трактата от Спилберга получил полярные отзывы зрителей

Фантастический триллер Стивена Спилберга "День разоблачения" разбросал публику по полюсам: одни считают, что это его худший фильм, другие в восторге от актерской игры и напряженности мастерски выстроенных экшн-сцен.

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Право знать - эта идея стала движущей пружиной сценария Дэвида Кеппа: герой завладевает архивом, который правительство десятилетиями скрывало от планеты - в нем задокументированы факты аварии межпланетного корабля и пленения уцелевших астронавтов из его команды; их под пытками заставляли делиться техническими секретами инопланетян (в контурах события узнаются черты взбудоражившего уфологов загадочного инцидента в Розуэлле в 1947 году).

Главного героя - Дэниэля Келлнера - играет Джош О`Коннор, его партнерша по приключениям - телеведущая прогнозов погоды Маргарет Фэйрчайлд (Эмили Блант). Они открывают в себе сверхъестественные возможности распознавать инопланетян в лесных зверушках и птичках, принимать обличье других людей и читать чужие мысли. Объединившись, оба пытаются ускользнуть от бдительной компании Вардекс и ее босса Ноа Скэньона (Колин Ферт), разъяренного возможным разоблачением его страшной тайны в мировом телеэфире.

Удивительным образом сценарий опытного Дэвида Кеппа ("Парк юрского периода", "Смерть ей к лицу", "Миссия: невыполнима"), осуществившего давний замысел Спилберга, кажется написанным искусственным интеллектом - настолько плоскими выглядят его персонажи, лишенные характеров и развития, изрекающие банальности и, подобно героям видеоигр, всегда выходящие из смертельных ситуаций живыми. Стивен Спилберг и предыдущими своими картинами показал, что его талант не в лучшей фазе, а работа с актерами не самая сильная сторона мастера, но его новый фильм совсем удручает. В нем высокопрофессиональные актеры выполняют режиссерские задания формально, злоупотребляют актерскими штампами - к примеру, изумление или шок обязательно изображаются удивленно раскрытым ртом. Играют напряжение момента, но не характер и судьбу - то, что называют бэкграундом.

Многие из критиков отмечают игру Эмили Блант в роли телеведущей Маргарет - сначала она звездно кокетлива, потом застывшим взглядом обозначит нечто только ей видимое, непонятное и пугающее, а затем разделит с Келлнером заготовленный сюжетом головоломный экшн. Актрису даже считают верной претенденткой на "Оскар" - на мой взгляд, она здесь не более чем профессиональна (в американском кино не владеющих азами дилетантов не снимают), но зажата жесткими рамками математически безликого сценария и тоже, как все ее партнеры, играет нечто одномерное и маловыразительное. Впрочем, возможно, мы уже так далеко ушли от настоящих, на все времена, актерских свершений, какие дарили нам Джек Николсон, Дастин Хоффман или Бетт Дэвис, что такой "компьютерный" уровень игры в кино цифровой эпохи будет считаться нормой и даже выдвигаться на премии.

Было бы наивностью думать, что режиссер просто не справился с разношерстным материалом. Судя по всему, механистичность, роботоподобность героев-функций входили в авторский замысел: мир на глазах теряет человеческую душу и способность к эмпатии, к солидарности, он становится холоден и подобен овладевшему планетой бездушному алгоритму. Я читал, что актерам было дано указание избегать открытых эмоций, играть отстраненно. Результат: энергично отрицающий вторжение ИИ в творческий процесс Спилберг идеально воспроизвел его характерную стилистику, сняв фильм, словно задуманный и созданный алгоритмами. Отсюда целые эпизоды, прописанные, по пушкинскому слову, "темно и вяло". И даже саундтрек его постоянного композитора Джона Уильямса звучит намеренно стерто, безлико и сливается с бытовыми шумами - уже нет и следа романтичной мелодичности его прославленной киномузыки к "Инопланетянину" или загадочности "Близких контактов третьей степени".

Сюжет часто провисает, тормозясь скучными, чисто информационными диалогами, и оживает только в лихо придуманных и снятых экшн-сценах - аварией на железнодорожном переезде, автомобильными гонками и финалом, когда саспенс поддерживается самой ситуацией: удастся героям вопреки всем козням предать правительственную тайну гласности или нет. Хотя опытный зритель заранее знает, что "бог из машины" явится вовремя и все кончится хорошо, Спилберг здесь демонстрирует блестящее владение магией и тайнами динамичного, напряженного и эффектного кино.

Есть в фильме мимоходом изложенная концепция мироздания, попытка примирить религию с астрофизикой, идею существования Бога - с безбрежностью Вселенной и гипотетическим существованием инопланетных цивилизаций. Интересно: мысль о том, что человека как "венец творения" Бог создал для Земли, но у него могут быть и иные, еще более совершенные венцы творения, - вложена в уста истово верующей монахини.

Что в сухом остатке? Отлично снятые высоковольтные сцены экшн, ради которых и стоит смотреть этот гибрид научной фантастики, религиозного трактата, триллера и чуть припоздавшего предупреждения человечеству.