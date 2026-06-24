«Рождение империи»: чем новый Петр отличается от предыдущих

Масштабный фильм "Рождение империи" выйдет в прокат 29 октября. В числе продюсеров - Никита Михалков. Режиссер фильма - Андрей Кравчук, автор сценария - Андрей Золотарев. И авторы уже готовят зрителя к новой исторической картине - выпущен первый трейлер, из которого понятен жанр. Если говорить на языке музыкантов: победный марш. В фильме рассказывается, в частности, о Полтавской битве.

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Главные роли в картине исполняют Милош Бикович (Александр Меншиков), Александр Горбатов (Петр I), Алексей Гуськов (Борис Шереметев), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Марта Скавронская). Также снимаются Виктор Добронравов, Сергей Гармаш, Сергей Шакуров, Александр Яценко, Александр Яцко и другие. Любопытно, что в фильме "Холоп-3", который сейчас идет в прокате, Милош Бикович играет Петра Первого.

К выходу первых видеоматериалов режиссер и исполнители главных ролей рассказали о фильме.

Иван Колесников ("Петр Первый. Последний царь и первый император") // РГ

Андрей Кравчук, режиссер, признается:

"Съемки такого масштаба - это интересный вызов для меня как для режиссера, а также для артистов и всей съемочной группы. Для нас важно не только воссоздать мир, которого уже нет, но и найти в нем отголоски современности, чтобы зритель не просто наблюдал за событиями прошлого, но и эмоционально откликался на них. Мы хотим показать образ этого удивительного человека - великого, неоднозначного, полного внутренних противоречий. В наших актерах, Александре Горбатове и Милоше Биковиче, исполнивших роли Петра и Александра Меншкова, есть черты характера, которые перекликаются с теми историческими образами, которые мы создаем".

.Милош Бикович - "Холоп -3" // РГ

Александр Горбатов, исполнитель роли Петра I, рассказывает, что, несмотря на то, что все сцены были непростыми, он с радостью вспоминает весь съемочный период.

"Зрителей ждет захватывающая история государства Российского", - говорит он.

Александр Горбатов - "Рождение империи" // РГ

Милош Бикович рассказывает, что еще никогда не участвовал в фильме такого размаха.