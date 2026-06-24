Какие фильмы выйдут в России этим летом

На летних кинофестивалях уже в разных форматах представляются новинки телеканалов и платформ.

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Сериал "Капитанская дочка" имеет высокий рейтинг ожиданий - недавно сообщили о том, что Виктория Исакова сыграет в нем императрицу Екатерину II. До этого имя актрисы не фигурировало, но было известно, что главные роли - Петра Гринёва и Маши - исполняют Олег Савостюк и Евгения Леонова. Также в ролях Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов, Антон Лапенко и другие.

Леонид Ярмольник все же снимется в эпизоде сериала "Трудно быть богом". Напомним, что он играл Дона Румату в одноименном фильме Алексея Германа-старшего, а теперь создатели нового сериала решили остроумно обыграть отсутствие артиста в этой роли в их проекте.

Над самими фестивалями решил поиронизировать молодой режиссер Алексей Камынин в будущем сериале, который так и называется "Фестиваль". Мы видели пока что одну серию, из которой можно сделать вывод, что у Камынина хорошее чувство юмора, что было видно и из его дебютного фильма "Хандра". Но поднимется ли сериал до уровня кинособытия, интересного не только киноиндустрии, которая узнает своих - для этого нужно смотреть весь сезон.

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Тенденция времени - молодые режиссеры, ярко заявившие о себе в дебютных фильмах, приглашаются продюсерами снимать сезоны сериалов. Так, Сергей Малкин - режиссер фильма "Здесь был Юра", в котором Константин Хабенский играет человека с особенностями ментального здоровья, сейчас снимает третий сезон сериала "Волшебный участок". Анна Кузнецова, чей авторский фильм "Каникулы" привлек внимание индустрии, - уже сняла первый сезон сериала "Дыши", который с успехом был воспринят и даже получил награды на премиях. Соня Райзман, чей фильм "Картины дружеских связей" признан одним из лучших дебютов прошлого года, снимает сериал "Шик" - про то, как на обычную женщину из Вышнего Волочка свалились сто миллионов рублей.

Сняты уже сезоны новых сериалов, таких как "Джайв" - о мире бальных танцев, и "Полдень" - еще одна экранизация Стругацких, что означает: зрителям впрок запастись на зиму списками, что смотреть.