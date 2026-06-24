Про подвиги полководца Суворова сняли анимационный сериал

"Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова" - это новый мультсериал, в котором историческая реконструкция соединяется с новейшими возможностями искусственного интеллекта и традициями классического художественного повествования.

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В сериале 17 серий, и среди тех, кто помогал его создать, - Российское военно-историческое общество и Государственный исторический музей. Смотреть сериал уже можно, например, на платформах: "ВКонтакте" и RuTube.

В основе мультсериала - книжный бестселлер XIX века "История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск", написанный историком Николаем Полевым. В эту книгу вошли более 100 рисунков ярких художников-графиков XIX века - Александра Коцебу, Рудольфа Жуковского и Тараса Шевченко. Эти рисунки в мультфильме оживают с помощью новейших технологий. Ожившие версии содержат множество характерных деталей - сцен сражений, придворных сцен, костюмов, предметов быта, пейзажей. Они дают представление о батальных, жизненных, бытовых ситуациях. Кстати, именно по этой книге многие и изучали историю великого полководца.

Сценарий мультсериала "Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова" авторы создавали на основе архивных документов - письма Екатерины II, крымских ханов, документы, изданные Пугачевым, и многих других, при этом герои даже говорят так, как в суворовские времена, но при этом понятно современному зрителю.

Автор мультсериала "Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова" наша коллега Наталия Осипова - журналист, публицист, продюсер культурных и исторических проектов. Автор и продюсер 15-серийного документального проекта "Они выбрали Родину" о людях из разных стран, выбравших Россию по любви (выходит в эфире Первого канала).

Любопытно, что в сериале звучит музыка "русского барокко", характерная для суворовского времени. Именно та музыка, которую Суворов мог слушать в детстве, и потом - уже будучи молодым солдатом, а затем уже прославленным военачальником. Эта музыка звучит в исполнении ансамбля "Солисты Екатерины Великой". Это российский ансамбль барочной музыки, созданный в 2002 году Санкт-Петербургским международным фестивалем EARLYMUSIC. Участники ансамбля - последователи аутентизма - движения в музыкальном исполнительстве XX-XXI веков, ставящего своей задачей максимально точное воспроизведение музыки прошлого, так же как она звучала в оригинальной версии. Ансамбль проводит и исследовательскую, и образовательную деятельность. И малоизвестная или полностью забытая музыка занимает важное место в репертуаре, который исполняют музыканты.

Но, помимо старых мелодий, современные композиторы Андрей Комиссаров и Мария Афанасьева создавали новые - специально для проекта, иллюстрирующие битвы, события в семейной жизни полководца, его встречи с современниками и другие сцены.

Главные герои сериала говорят голосами известных актеров Григория Данцигера и Александра Коврижных.