«Майкл» обошел «Горничную» в России

«Майкл» обошёл «Горничную» и вошёл в топ-5 самых кассовых фильмов 2026 года в России
24 июня сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 1,4 млрд рублей. Музыкальная лента продолжает доминировать в кинотеатрах России спустя четыре недели после выхода.
Сейчас байопик занимает пятое место в списке самых кассовых фильмов 2026 года в стране. Лента опередила эротический триллер «Горничная» и находится позади «Сказки о царе Салтане».
Самые кассовые фильмы 2026 года в России
- «Чебурашка 2» — 6 млрд рублей.
- «Простоквашино» — 2,4 млрд рублей.
- «Буратино» — 2,3 млрд рублей.
- «Сказка о царе Салтане» — 2 млрд рублей.
- «Майкл» — 1,4 млрд рублей.
- «Горничная» — 1,3 млрд рублей.
- «Твоё сердце будет разбито» — 930 млн рублей.
- «Домовёнок Кузя 2» — 890 млн рублей.
- «Соната» — 633 млн рублей.
- «Вот это драма!» — 590 млн рублей.