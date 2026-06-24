В Гатчине открылся международный кинофестиваль «Литература и кино»

В Гатчине, столице Ленинградской области, начался 32-й международный кинофестиваль "Литература и кино". Ведущими церемонии открытия стали народная артистка России, актриса московского Театра имени Вл. Маяковского Ольга Прокофьева и артист Дмитрий Хасанов.

Вспомнили памятные даты, которые отмечаются в 2026 году. 155 лет со дня рождения писателя Александра Куприна и 115 лет со дня первой публикации его повести "Гранатовый браслет" (именно так называется Гран-при кинофестиваля "Литература и кино"). 135 лет - Михаилу Булгакову и 200 - собирателю сказок и сказов Александру Афанасьеву. А еще исполнилось 130 лет первому киносеансу в России.

В 2026 году Гатчина отмечает 230-летие со дня присвоения ей статуса города. И 260 лет Гатчинскому дворцу. Земля с богатой историей, литературная и одновременно кинематографическая. В этих местах снято более ста документальных, научно-популярных, художественных фильмов. Фестиваль, посвященный литературе и кино, проводят здесь в 32-й раз.

Вспомнили и основателей "Литературы и кино", тех, кто придумал, поддерживал и развивал этот уникальный кинофорум. Все ушли из жизни. Но их имена звучат каждый год: Сергей Есин, Валентина Иванова, Генриетта Ягибекова.

Посвятят ретроспективы фильмов всенародно любимым режиссерам: 120 лет великому киносказочнику СССР Александру Роу и 90 лет со дня рождения Станислава Говорухина.

Подготовлено несколько программ, в них - 56 работ. "Все фильмы достойны внимания зрителей, и за все я отвечаю", - подчеркнул программный директор Сергей Симаков.

Будут показаны картины из России, Беларуси, Индии, Боснии и Герцеговины. Российская география такова: Москва, Петербург, Екатеринбург, Якутск, Гатчина.

В жюри, возглавил которое актер театра и кино, режиссер Александр Галибин, вошли: оператор Владимир Климов, писатели Анна и Сергей Литвиновы, режиссеры Фахид Мири (Сирия) и Галина Адамович (Беларусь). Кроме того, на фестивале традиционно работает читательское жюри в составе шести человек, преимущественно - библиотекарей. Будет приз и от этого жюри.

"Какая интересная деловая программа - такой еще не было!" - отметили старожилы фестиваля. Сегодня, к примеру, состоится стратегическая сессия "Развитие креативных индустрий в регионах" - разговор о том, как выстраивать реальное взаимодействие между кинематографистами, региональными кинокомиссиями, профильными ведомствами и музейными сообществами. Будет организована онлайн-трансляция - послушать можно и дистанционно.

Уже начались мастер-классы. Например, "Как создается магия кино?" - для детей от 10 лет с активным погружением в профессию реквизитора. Поделятся опытом не только режиссеры, но и и сценарист, и гример.

Дети могут посмотреть на большом экране совершенно бесплатно старые добрые сказки, на которых росли их родители: "Марья-искусница", "Королевство кривых зеркал", "Морозко", "Огонь, вода и… медные трубы". А в субботу, 27 июня, можно увидеть несколько новых мультфильмов - выпуска 2025-2026 года, представят которые их создатели.

Творческие встречи со зрителями проведут актеры Эмилия Спивак, Сергей Мигицко, Александр Новиков, Ольга Прокофьева, Любовь Руденко, Юлия Рудина, Елена Цыплакова… И режиссеры Владимир Грамматиков, Александр Галибин, документалист Татьяна Малова. Только выбирай, куда отправиться! Еще и писателей немало приехало в Гатчину: Анна и Сергей Литвиновы, Дмитрий Емец, Антон Чиж, Валентин Постников, Марина Койвунен, Ася Лавринович… А ведь в это же время идут кинопоказы - с утра до ночи, расписание очень плотное. Встречи будут проходить в кинотеатре "Победа", в ДК, а также во многих библиотеках Гатчины.

Столько интересного - и жаль пропустить! Будут фильмы, посвященные Льву Толстому, Достоевскому, Пушкину, Булгакову, Ахматовой и Пунину, Гумилеву, Сергееву-Ценскому и другим писателям и поэтам. И Высоцкому (а также концерт-посвящение любимому актеру), Башлачеву…Некоторые мероприятия можно будет посмотреть в прямой трансляции или в записи.

Фильмом открытия кинофестиваля выбрали "К себе нежно" Ивана Китаева, "самую терапевтическую комедию весны-2026". Это первая работа режиссера в полном метре. Суммарный тираж одноименной книги Ольги Примаченко превысил 3 миллиона экземпляров! В главной роли - петербургская актриса Карина Разумовская. Представил картину гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев: "Тема фестиваля - литература и кино - для нашего издательства давно стала миссией. Мы развиваем сотрудничество с киноиндустрией, стремясь к увеличению числа экранизаций по произведениям наших авторов. Книга Ольги Примаченко написана в 2020 году, в 2026 - экранизирована, права на нее проданы в несколько стран…".

К слову, партнером кинофестиваля "Литература и кино" выступает киностудия "Ленфильм". 26 июня можно увидеть новый фильм-драмеди "Ганди молчал по субботам". В фойе кинотеатра "Победа" развернулась выставка исторических костюмов. Привезли костюм принца Флоризеля, генерала из "Трех толстяков", платье, которое носила Гурченко в "Соломенной шляпке" и много других великолепных нарядов. Например, костюм Олега Янковского, сыгравшего графа Палена в исторической драме Виталия Мельникова "Бедный, бедный Павел".

Первые награды

Александру Галибину вручили диплом с формулировкой "За вклад в развитие детского кино". Кстати, во время фестиваля покажут его новый фильм "Сыроежки" по одноименной повести Ксении Драгунской.

За популяризацию творчества Владимира Высоцкого диплом получил Анатолий Бальчев. Режиссер, продюсер, сценарист, композитор, он много лет занимается наследием любимого актера, поэта и певца. В Гатчине представит свой полнометражный неигровой фильм "Высоцкий… Неизвестные страницы…".

Приз "Лучшему кинокритику" присужден Кириллу Разлогову (посмертно) - его передали дочери Анастасии, снявшей об отце полнометражный неигровой фильм "Разлогов" и уже представившей его в Гатчине.