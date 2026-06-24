Объявлена дата цифрового релиза фильма ужасов «Обсессия»

Фильм ужасов «Обсессия» выйдет в онлайне 30 июня — СМИ
Издание When to Stream раскрыло цифровую дату выхода фильма ужасов «Обсессия». Хитовый хоррор должен выйти на стримингах уже 30 июня.
Таким образом, один из самых популярных фильмов 2026 года появится в онлайн-кинотеатрах спустя полтора месяца после выхода в прокат. За этот срок лента собрала гигантские $ 334 млн, окупив свой бюджет в 400 раз. В компании Focus Features могут отложить цифровую премьеру на более поздний срок, ведь хоррор продолжает занимать лидирующие строчки в мировых кинотеатрах.
«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.