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Комедия «Убойный футбол» получит продолжение про женскую команду

Чемпионат.com

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что культовая комедия «Убойный футбол» получит продолжение. Дата выхода картины под названием Kung Fu Soccer («Футбол кунг-фу») пока неизвестна.

Комедия «Убойный футбол» получит продолжение
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Предстоящая лента выступит спин-оффом оригинального фильма и расскажет о женской команде, которая использует боевые искусства во время игры в футбол. Режиссёром и сценаристом картины выступил Стивен Чоу — он снял «Убойный футбол» и сыграл в нём главную роль. Фильм уже сняли и сейчас работают над монтажом.

Оригинальный «Убойный футбол» вышел в 2001 году. Лента повествует о шести бойцах кунг-фу, которые начинают играть в футбол под руководством опытного тренера. Картина стала культовой по всему миру, а также собрала более $ 40 млн при бюджете в $ 10 млн.