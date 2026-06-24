Завершились съемки триллера Паноса Косматоса "Плоть богов"

Режиссер Панос Косматос возвращается в кино после восьмилетней паузы - постановщик "Мэнди" (18+) и "По ту сторону черной радуги" (18+) сообщил о завершении съемок триллера "Плоть богов" (Flesh of the Gods). Все сцены были сняты буквально за месяц.

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Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 1980-е годы. Состоятельной супружеской паре надоело проводить время в элитном пентхаусе в небоскребе, поэтому каждый вечер Рауль (Вагнер Моура) и Алекса (Кристен Стюарт) выходят на улицу в поисках ярких впечатлений.

В одну из таких прогулок они встречают незнакомку, которая втягивает героев в сюрреалистическую ночную жизнь, полную гедонизма и насилия.

Косматос работал над сценарием вместе с Эндрю Кевином Уокером ("Семь"). Роли исполнили Алба Баптишта ("Ночь с психопатом"), Эсме Крид-Майлз ("Ханна"), Роланд Мюллер ("Молчание ангелов") и другие.

Воплотить проект в жизнь помогла студия A24. Премьера состоится не раньше 2027 года.