Вышел новый трейлер мультфильма «Остров забвения»

Киностудия DreamWorks выпустила еще один трейлер анимационной приключенческой комедии "Остров забвения" (Forgotten Island).

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Сюжет рассказывает о подругах Джо и Раиссе, которые не смогут видеться после окончания школы. Во время празднования последнего вечера вместе они обнаруживают портал, который переносит девочек на волшебный остров.

Чтобы вернуться домой, героиням предстоит победить монстра Мананангала. В этом Джо и Раиссе помогает их новый друг, очаровательный оборотень Рррык.

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Проект основан на филиппинских мифах и легендах. Главный антагонист - персонаж фольклора, который питается воспоминаниями.

Режиссерами и сценаристами выступили Джоэль Кроуфорд и Хануэль Меркадо, создатели мультфильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание". Именно их дружба и легла в основу сюжета.

Персонажей озвучили Лиза Соберано, певица H.E.R., Дэйв Франко, Дженни Слейт, Мэнни Хасинто, Долли де Леон и другие.

Мировая премьера состоится 25 сентября.