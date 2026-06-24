Фильму «Супергерл» предрекают провальный старт

Издание World of Reel поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов фильма «Супергёрл» — новой картины в киновселенной DC. По данным аналитиков, лента может заработать за первые выходные в США $ 40 млн.

Если прогнозы сбудутся, то картина продемонстрирует провальный старт в три раза ниже, чем у «Супермена» Джеймса Ганна ($ 125 млн). При этом бюджет фильма составляет $ 175 млн. Ранее журналисты сообщали, что «Супергёрл» нужно собрать скромные $ 315 млн, чтобы окупиться и начать приносить прибыль компании Warner Bros. В издании также отметили, что первые критики смешанно оценили картину в соцсетях.

«Супергёрл» выйдет в мировом прокате 26 июня. Лента расскажет историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.