Раскрыта дата премьеры сериала «Суета» про грабителей-неудачников

Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл дату премьеры сериала «Суета». Комедийное шоу стартует уже 6 июля. Авторы также представили трейлер проекта.

Криминальный сериал расскажет историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате сами оказываются в роли должников. Чтобы спасти свои жизни, ребята вынуждены продолжать налёты.

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Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Главные роли в «Суете» исполнили Саша Фёдоров («Чужие деньги»), Александр Аверин («Доктор Гаф»), Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Магомед Муртазалиев («Мажор в Сочи») и другие актёры. Режиссёром выступил Антон Родин, известный по мини-сериалу «Фейк».